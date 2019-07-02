Цены квартир достигли потолка

Антон Каймаков
02-07-2019
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Объемы продаж жилой недвижимости в Чехии сокращаются, но на цены квартир эта тенденция еще не повлияла. За первый квартал 2019 года в межгодовом сравнении стоимость жилья на вторичном рынке выросла почти на 11%. Новые квартиры в Праге подорожали более чем на 14%. Данные опубликовало Чешское статистическое управление.

Фото: Александр Штайн, Pixabay / CC0Фото: Александр Штайн, Pixabay / CC0 Специалисты, однако, ожидают в ближайшее время определенного сдвига. Предполагается, что цены перестанут расти столь серьезным темпом, а, возможно, останутся неизменными. Объемы транзакций, связанных с приобретением квартир за первые три месяца 2019 года сократились на 11%. Активность на ипотечном рынке снизилась на 17%. Самое серьезное замедление ощущается в Праге – падение активности составляет 25%. Специалисты констатируют, что, учитывая уже осуществившийся скачок цен, приобретение квартир ныне остается доступным только для более обеспеченных слоев населения.

Антон Каймаков
02-07-2019
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