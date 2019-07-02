Цены квартир достигли потолка

Специалисты, однако, ожидают в ближайшее время определенного сдвига. Предполагается, что цены перестанут расти столь серьезным темпом, а, возможно, останутся неизменными. Объемы транзакций, связанных с приобретением квартир за первые три месяца 2019 года сократились на 11%. Активность на ипотечном рынке снизилась на 17%. Самое серьезное замедление ощущается в Праге – падение активности составляет 25%. Специалисты констатируют, что, учитывая уже осуществившийся скачок цен, приобретение квартир ныне остается доступным только для более обеспеченных слоев населения.