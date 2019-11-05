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Бюджетникам в Чехии увеличат зарплаты минимум на 1500 крон

Лорета Вашкова
05-11-2019
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Работникам бюджетной сферы с первого января 2020 года увеличат зарплаты на 1500 крон (59 евро) в месяц. Повышение было одобрено правительством Чехии в понедельник, 4 ноября. Согласно ранее достигнурой договоренности коалиционного правительства в лице лидеров движения ANO и Чешской социал-демократической партии, Кабмин одновременно упразднил низший разряд тарифной сетки, поэтому зарплаты некоторых госслужащих возрастут более существенно.

Фото: Miloslav Hamřík, Pixabay / CC0Фото: Miloslav Hamřík, Pixabay / CC0

Повышение зарплат коснется, помимо прочего, десяти тысяч сотрудников театров, музеев, библиотек и дотируемых из средств местных бюджетов организаций. Начисленная им сумма в расчетном листке по зарплате повысится минимум на 1830 крон, а максимум, с учетом квалификации и продолжительности рабочего стажа, на 3180 крон.

Например, библиотекарям, которые сегодня получают 20 тысяч крон в месяц, повысят зарплату на 2200 крон.

«Я думаю, что этот тренд будет продолжаться в обозримом будущем», - сообщил министр культуры Любомир Заоралек.

Будет применяться четырехразрядная тарифная сетка

С начала 2020 года в Чешской Республике будет применяться уже не пятиразрядная, а четырехразрядная тарифная сетка, где высший разряд будет соответствовать работам чиновников, сотрудников канцелярий парламента и президента, Академии наук Чешской Республики, агентств технологического развития и грантовой деятельности, а также работников Тюремной службы, армии и полиции.

В прошлом году в бюджетной сфере страны было занято 640 700 человек. Средний уровень их зарплат составил 35 437 крон и повысился в 2018 году на 10,8%.

Лорета Вашкова
05-11-2019
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