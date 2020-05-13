Бронежилеты для армии поставит чешская компания STV Group

Инвестиция Министерству обороны обойдется в 1,67 млрд крон (включая НДС). Поставки рассчитаны на период с 2020 по 2025 гг.

Отечественная фирма поставит три варианта бронежилетов. Все изделия будут высшего класса баллистической защиты. Тендер на поставку защитных средств был открыт в марте 2019 года. Ранее бронежилеты для чешской армии поставляла компания Argun.

Министерство обороны также рассчитывает подписать до конца текущего года контракт на поставки бронетранспортеров. Заказ запланирован на шесть лет.