Бронежилеты для армии поставит чешская компания STV Group

Армия ЧР подписала контракт с чешской компанией STV Group на закупку 47 тысяч бронежилетов, сообщил в среду на пресс-конференции премьер Андрей Бабиш.
Инвестиция Министерству обороны обойдется в 1,67 млрд крон (включая НДС). Поставки рассчитаны на период с 2020 по 2025 гг.
Отечественная фирма поставит три варианта бронежилетов. Все изделия будут высшего класса баллистической защиты. Тендер на поставку защитных средств был открыт в марте 2019 года. Ранее бронежилеты для чешской армии поставляла компания Argun.
Министерство обороны также рассчитывает подписать до конца текущего года контракт на поставки бронетранспортеров. Заказ запланирован на шесть лет.
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