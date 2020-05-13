Архив передач

Бронежилеты для армии поставит чешская компания STV Group

Эва Туречкова
13-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Армия ЧР подписала контракт с чешской компанией STV Group на закупку 47 тысяч бронежилетов, сообщил в среду на пресс-конференции премьер Андрей Бабиш.

Фото: Flickr, DVIDSHUB, CC BY 2.0Фото: Flickr, DVIDSHUB, CC BY 2.0

Инвестиция Министерству обороны обойдется в 1,67 млрд крон (включая НДС). Поставки рассчитаны на период с 2020 по 2025 гг.

Отечественная фирма поставит три варианта бронежилетов. Все изделия будут высшего класса баллистической защиты. Тендер на поставку защитных средств был открыт в марте 2019 года. Ранее бронежилеты для чешской армии поставляла компания Argun.

Министерство обороны также рассчитывает подписать до конца текущего года контракт на поставки бронетранспортеров. Заказ запланирован на шесть лет.

Статьи на ту же тему
Фото: Pixabay

Сила страха: чехи скупают мачете и арбалеты

В период кризиса, к которому можно отнести и ситуацию вокруг эпидемии, чехи скупают не только муку и рис, но и оружие — мачете, aрбалеты,…
Барак Обама и Дмитрий Медведев, фото: Томаш Адамец, ЧРо

Договор START и пражская встреча президентов США и России: как это было

Десять лет назад, 8 апреля в Праге состоялась встреча тогдашних первых лиц Соединённых Штатов Америки и России, Барака Обамы и Дмитрия Медведева.…
Фото: ЧТК/Гайек Ондрбей

«Местные нам рады». Патрулирование на чешской границе продолжается

Полицейские, таможенники и военнослужащие Армии ЧР вот уже несколько недель патрулируют чешскую границу, закрытую как для иностранных граждан,…
Далее об этом
Серфинг по Праге
Хиты классической музыки
Вопрос месяца
Карточки QSL