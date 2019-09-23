Брекзит без сделки с ЕС повысит затраты автопроизводителей на 5,7 млрд евро

Лорета Вашкова
23-09-2019
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Утверждение новых ставок таможенной пошлины Всемирной торговой организации (WTO) на автомобили и поставку запчастей после Брекзита без сoглашения с ЕС может означать повышение затрат на промышленность, а в конечном итоге также для потребителей в ЕС и Великобритании, на 5,7 миллиардов евро, то есть примерно на 147 млрд крон. Об этом сообщается в совместном пресс–релизе представителей европейской автопромышленности, в том числе чешского Объединения автопроизводителей (AutoSAP).

Фото: Holger Schué, Pixabay / CC0Фото: Holger Schué, Pixabay / CC0

В случае выхода Британии из ЕС без соглашения будут введены таможенные платежи на автомобили в размере 10% от стоимости транспортного средства. В настоящее время таможенные пошлины у большинства запчастей колеблются в пределах 3–4,5 процентов.

Экспорт автомобилей из Чешской Республики в Соединенное Королевство превышает 100000 единиц в год.

Чешские автозаводы в прошлом году экспортировали автомобили и запчасти в совокупности на сумму 920 млрд крон. 6,6% этого объема была вывезена в Великобританию. В целом в Евросоюзе в прошлом году было произведено 19,2 миллиона машин, 1,44 млн из этой продукции приходилось на долю Чешской Республики.

Представители европейского автопрома высказались против выхода Британии из ЕС без заключения сделки и призвали Лондон и представителей ЕС к проведению переговоров во избежание «жесткого Брекзита».

Лорета Вашкова
23-09-2019
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