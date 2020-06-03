Большинство жителей севера Чехии хотят конца угольной эры до 2035 года

«Примечательно, что в местах расположения буроугольных месторождений жители в большей степени болеют за завершение добычи, чем в среднем по стране, где в пользу скорейшего сворачивания этой традиционной отрасли высказываются сорок процентов участников опроса»,

— сообщили экологи в пресс-релизе по итогам исследования.

60 процентов респондентов считают правильным постепенное завершение процесса индустриального сжигания угля с целью производства электрической и тепловой энергии в Чехии.

"В Устецком и Карловарском краях, где происходит большая часть добычи бурого угля и выработки энергии, 52 % участников опроса убеждены, что конец угольной эры должен наступить не позднее 2035 года или даже раньше. Конец этой отрасли чешской экономики до 2035 года или раньше также предпочтителен для населения всех краев Чешской Республики",

- сообщил ранее сотрудник агентства Focus Любомир Рейда.

Mинистр промышленности и торговли Kaрел Гавличек в январе 2020 года, то есть еще до вспышки эпидемии коронавирусной инфекции в стране, информировал о планах подготовки специальной комиссией программ скорого, среднего и более продолжительного сворачивания использования угля в Чехии.

Сценарий скорого сворачивания предполагает закрытие угольных шахт в период 2030 — 2035 гг.,, тогда как программа среднего темпа сворачивания — в 2035 — 2045 гг., а сценарий замедленного допускает полное сворачивание в 2045 — 2050 гг.