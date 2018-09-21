Большинство чехов начинает рабочий день ранее восьми утра

Ни свет ни заря приходится просыпаться в Чехии тем, кто работает на производственных предприятиях, где шестеро из десяти сотрудников начинают свой рабочий день в 6 часов утра. В это же время приступают к работе фермеры и 30% сотрудников системы здравоохранения.

7 часов утра – начало рабочего времени для строителей (50%), госслужащих (40%) и на транспорте. Также в 7 часов часто начинают работать продавцы и кассиры в продовольственных магазинах и газетных киосках, а также ведущие передач на радио и телевидении.

В 8 часов чаще всего приступают к выполнению своих служебных обязанностей люди, работающие в оптовой торговле и в телекоммуникационных компаниях.

Дольше всех могут поспать сотрудники финансового сектора, где рабочий день начинается около 9 часов.

Министры в строю с шести утра

В прошлом году горячие споры вызвало высказывание президента Милоша Земана, заявившего, что «в семь утра нормальные люди еще спят». Это лидер страны сказал на встрече с Богуславом Соботкой, занимавшим в тот момент пост премьер-министра, а поводом для комментария послужило раннее начало заседания правительства. Однако традиции приступать к работе «на ранней зорьке» кабинет придерживается и сегодня, когда его возглавляет Андрей Бабиш, – заседание может начаться и в 6 часов утра. «Ранние побудки» любил и другой чешский премьер – Владимир Шпидла.

Чехи встают раньше, работают больше, получают меньше

По мнению экономиста компании Czech Fund Лукаша Кованды, ряд исследований подтверждает, что в целом люди продуктивнее работают в утреннее часы и до полудня. При этом он указал на несправедливость ситуации, когда население Чехии встает в среднем раньше, чем другие европейцы, получая при этом более низкую зарплату. Кроме того рабочая неделя чехов в пересчете на часы длиннее, чем в среднем в Евросоюзе.

«Низкие зарплаты чехов нельзя аргументировать тем, что они, мол, не трудолюбивы или поздно просыпаются. В действительности все ровно наоборот. На самом деле, различия в зарплатах объясняются тем, что наша экономика сохраняет модель «сборочного цеха». Здесь работают с полной отдачей и с раннего утра, однако добавленная стоимость этого труда достаточно низкая», – считает экономист.

Офис дома и за столиком кафе

Еще одним аспектом исследования, проведенного Microsoft, стало определение, откуда люди выполняют свою работу. Возможностью работать из дома пользуется почти 25% сотрудников. Вне офиса, например, из кафе, ведет свои дела 27% чехов, и лишь 39% работают исключительно находясь в офисе своей компании, а 18% – только в производственных помещениях.

При этом процент тех, кто не связан необходимостью работать только из офиса, постоянно растет – еще два года назад сидеть за своим рабочим столом каждый будний день приходилось 75% сотрудникам малых и средних чешских предприятий. В Европе 31% сотрудников регулярно работает из дома, а 42%, находясь в кафе или в режиме коворкинга.