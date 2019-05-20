Болгарская полиция пересаживается на «шкоды»

Заместитель министра иностранных дел Мартин Тлапа напоминает, что автомобили «шкода» давно превратились в важную статью чешского экспорта. Так, в 2016 году в Израиле «шкода» стала самым продаваемым европейским автомобилем года.

Качество чешской марки вскоре смогут оценить и болгарские стражи порядка. В настоящее время автомобилям, приобретенным министерством внутренних дел страны, проводится специальный тюнинг, и до конца мая 2019 года они приступят к «службе» в полиции. В Болгарии Škoda уже завоевала хорошую репутацию – в прошлом году она стала четвертой самой продаваемой маркой в стране.

В тендере, объявленном МВД Болгарии, Škoda оставила позади французский Peugeot и южнокорейскую Kia. Общая сумма сделки по приобретению чешских автомобилей составляет 87 миллионов крон (около 3,5 млн евро) без учета НДС.