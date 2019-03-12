Более 60% автоветеранов – объектов инвестирования произведены в странах Восточного блока

На пике интереса у инвесторов - Škoda Favorit

Среди наиболее востребованных оказались марки машин, исправно бороздившие улицы не только чешских городов еще десять лет назад. Больше всего было продано экземпляров Škoda Favorit, однако инвесторов также привлекли более мощная версия чехословацкого автомобиля малого класса Škoda 1000 MB или модель 120L.

Инвестиционный потенциал

"Мы предполагали наличие усиленного интереса к старым моделям «Шкоды», однако Favorit нас однозначно удивил. Оказалось, что люди питают к ним большую слабость, и в случае низкого пробега автомобиля это способствует повышению инвестиционной привлекательности представителей этого модельного ряда", - подчеркнул директор лаборатории инноваций AuresLab Станислав Галик.

Самым дорогим из проданных Mototechnа Classic легковых транспортных средств стал Ford Mustang кабриолет 1965 года производства, приобретенный за 750000 крон (около 30 тысяч евро), на втором месте с ценой 600000 крон (23529 евро) оказался Škodа Felicia кабриолет, сошедший с конвейера более полувека назад, в 1961 году.

Самый дорогой экземпляр в категории Classic, а именно Jaguar XK 120 Alloy Roadster, отравился в далекий путь в США, где будет выставлен на торги. Предполагаемая цена этого ветерана достигает около 8,5 млн крон (333,3 тыс. евро).

Огромный интерес был проявлен и к модели «Лада 2103», произведенной в 1978 году, с пробегом 19000 км. Автомобиль нашел своего нового хозяина в Mototechnа Classic в течение всего лишь одного дня.