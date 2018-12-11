Более 40% чешского госдолга в руках иностранных инвесторов

Антон Каймаков
11-12-2018
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Чешские государственные облигации вновь набирают популярность у иностранных инвесторов. Только за сентябрь и октябрь 2018 года иностранцами были приобретены долговые ценные бумаги на общую сумму около 20 миллиардов крон (769 миллионов евро).

Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоИллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио

Чешские облигации привлекают покупателей уровнем безопасности вложений и своей доходностью, подчеркивают специалисты, например из Czech Fund и UniCredit. Свою роль сыграла и стоимость чешской национальной валюты. Она слабее, чем предполагалось ранее, однако, ожидания ее укрепления в будущем в Лету вовсе не канули. Центробанк обладает значительными резервами. Объемы иностранных инвестиций в чешские государственные облигации к концу октября 2018 года составили 571 миллиард крон (22 миллиарда евро). Это более 40% от общего показателя выпущенных ценных долговых бумаг.

Антон Каймаков
11-12-2018
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