Архив передач

BMW открыл в Чехии строительство нового испытательного полигона

Эва Туречкова
18-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Автомобильный завод BMW Group открыл строительство нового исследовательского центра и испытательной площадки рядом с чешским городом Соколов. Пандемия коронавируса привела к замедлению работ, которое BMW намерено наверстать.

Фото: Falcon® Photography, Flickr, CC BY-SA 2.0Фото: Falcon® Photography, Flickr, CC BY-SA 2.0

«Сначала начнем готовить основание под испытательный полигон. Уже началась асфальтировка подъездных дорог», - сообщил чешскому информагентству ЧТК пресс-секретарь BMW в Чешской Республике Давид Гайдингер.

Согласно источнику, ВМW планирует вложить в строительство исследовательского центра 6,4 миллиарда крон (250 млн). Компания также обещает создать несколько сотен рабочих мест. На испытательной площадке будет проходить тестирование систем автономного управления. В самом центре откроется лаборатория климатических исследований и борьбы с коррозией. Общая площадь комплекса составит 525 га.

«Начало эксплуатации запланировано на 2022 год. Нам удастся уложиться в указанные сроки», - уверен представитель автомобильного завода. Центр находится в двух часах езды от главного мюнхенского Исследовательско-инновационного центра (FIZ).

Эва Туречкова
18-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Junta de Castilla y León, YouTube, CC BY 3.0

Производитель автобусов Iveco возобновляет производство

Чешская фирма по производству пассажирских автобусов Iveco Czech Republic, главный завод которой находится в г. Высоке Мыто, вновь…
Фото: Škoda Auto

Škoda Auto в первом квартале: 237 тысяч проданных автомобилей

По данным за первый квартал текущего года, чистая прибыль чешского автомобильного завода Škoda Auto сократилась на 25,1 процента и…
Фото: Tatra

Три чешских автозавода сохранили производство, невзирая на эпидемию

Из 132 европейских автопроизводителей только 7 смогли сохранить непрерывное производство своей продукции, невзирая на эпидемию коронавируса.…
Далее об этом
Серфинг по Праге
Хиты классической музыки
Вопрос месяца
Карточки QSL