BMW открыл в Чехии строительство нового испытательного полигона

Автомобильный завод BMW Group открыл строительство нового исследовательского центра и испытательной площадки рядом с чешским городом Соколов. Пандемия коронавируса привела к замедлению работ, которое BMW намерено наверстать.
«Сначала начнем готовить основание под испытательный полигон. Уже началась асфальтировка подъездных дорог», - сообщил чешскому информагентству ЧТК пресс-секретарь BMW в Чешской Республике Давид Гайдингер.
Согласно источнику, ВМW планирует вложить в строительство исследовательского центра 6,4 миллиарда крон (250 млн). Компания также обещает создать несколько сотен рабочих мест. На испытательной площадке будет проходить тестирование систем автономного управления. В самом центре откроется лаборатория климатических исследований и борьбы с коррозией. Общая площадь комплекса составит 525 га.
«Начало эксплуатации запланировано на 2022 год. Нам удастся уложиться в указанные сроки», - уверен представитель автомобильного завода. Центр находится в двух часах езды от главного мюнхенского Исследовательско-инновационного центра (FIZ).
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