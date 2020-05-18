BMW открыл в Чехии строительство нового испытательного полигона

«Сначала начнем готовить основание под испытательный полигон. Уже началась асфальтировка подъездных дорог», - сообщил чешскому информагентству ЧТК пресс-секретарь BMW в Чешской Республике Давид Гайдингер.

Согласно источнику, ВМW планирует вложить в строительство исследовательского центра 6,4 миллиарда крон (250 млн). Компания также обещает создать несколько сотен рабочих мест. На испытательной площадке будет проходить тестирование систем автономного управления. В самом центре откроется лаборатория климатических исследований и борьбы с коррозией. Общая площадь комплекса составит 525 га.

«Начало эксплуатации запланировано на 2022 год. Нам удастся уложиться в указанные сроки», - уверен представитель автомобильного завода. Центр находится в двух часах езды от главного мюнхенского Исследовательско-инновационного центра (FIZ).