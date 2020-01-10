Блюда на гране фантастики: чешский фестиваль Grand Restaurant пройдет в стиле sci-fi

В Остраве в рамках фестиваля, например, можно будет попробовать утку с персиками, в Опаве – тунца, замаринованного в портвейне.

В 2019 году в рамках фестиваля было приготовлено в общей сложности 39 000 дегустационных порций. В этом году в ходе предварительной продажи было приобретено уже 20 000 порций. Участие в дегустации обойдется гурманам в сумму от 300 до 700 крон в зависимости от количества блюд.

Названия в фестивальном меню отсылают к фильмам и книгам в жанре фантастики – «20 000 лье под водой, «еда пришельцев из будущего». Для их приготовления повара используют продукты, которые, как они считают, будут широко применяться в будущем, такие как морские водоросли, овощи, обработанные особым способом и т. д.

Футуристический стиль, по мнению организаторов, должен заставить людей задуматься об ответственности перед планетой и использовании ее ресурсов, в том числе о том, что еду не следует выбрасывать.