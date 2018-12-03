Бизнес без определенного места жительства

Общая доля компаний, во главе которых стоят «бомжи», составляет 3 процента. Как показал анализ данных, эти фирмы чаще других фигурируют в списке неплательщиков НДС, у них арестовано имущество или они неплатежеспособны.

Наряду с этим растет количество бездомных лиц, которые официально занимаются предпринимательской деятельностью. По сравнению с прошлым годом, показатель увеличился на 80 процентов, в настоящее время таковых в стране - почти десять тысяч человек. «Новый тренд, зафиксированный в 2017-18 гг., представляет опасность для остальных экономических субъектов, вступающих с такими фирмами в деловые отношения», - говорит аналитик Bisnode Петра Штепанова.

Причин вполне распространенного явления может быть несколько: во-первых, лица, прописанные по адресу администрации населенного пункта, могут заведомо скрываться перед кредиторами. Во-вторых, таковыми могут быть подставные лица, за которыми скрываются настоящие собственники компаний.

Наибольшее количество бизнес-бомжей зарегистрировано в Праге, а именно в районе Прага 1 (по сравнению с прошлым годом их стало больше на 131 процент), далее в Центральной Чехии и Южноморавском крае.