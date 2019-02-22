Billa a Penny Market поплатились рекордным штрафом за взимание незаконных сборов

Более высоким был лишь размер штрафных санкций в отношении гипермаркетов торговой сети Globus в 2017 году (183 млн крон), однако данный вердикт не вступил в силу, так как ответчик подал апелляционную жалобу. Корпорация Rewe согласилась заплатить штраф.

По данным Антимонопольного управления, торговые сети предприятий Billa и Penny требовали от своих поставщиков продовольственных товаров уплаты незаконных сборов, названных ими RBG–бонусом (Rewe Buying Group). По сути, речь шла о сумме, которая должна была гарантировать поставщику прием от него товара. После внесения поправок в закон, вступивший в силу 2016 года, на подобного рода «взносы», то есть непрямые платежи, был наложен запрет.

Участники сговора в лице супермаркетов Billa и Penny Market решили обойти закон, выдавая RBG–бонусы за стоимостные и количественные скидки. Одновременно для некоторых поставщиков RBG–бонус остался прежним, сообщили в пресс-отделении управления.

Решение Антимонопольного управления вступило в силу, размер административного штрафа является результатом поиска компромисса между холдингом Rewe и инспекторами ведомства. Большую часть штрафа в размере 164,3 млн пришлось заплатить торговой сети Penny Market (93,3 млн крон), Billa раскошелится на 70,9 млн. 24000 крон заплатит компания Rewe Buying Group (RBG), выступавшая в деле в качестве администратора.