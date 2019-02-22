Billa a Penny Market поплатились рекордным штрафом за взимание незаконных сборов

Лорета Вашкова
22-02-2019
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Торговая сеть супермаркетов Billa и Penny Market, владельцем которых является международный холдинг Rewe, оштрафованы Антимонопольным управлением Чехии (ÚOHS) за злоупотребление своим положением в совокупности на рекордно высокую сумму – 164 млн крон (6,4 млн евро). Об этом ÚOHS сообщил в пятницу в пресс-релизе. Размер штрафа является самым высоким за всю историю деятельности инспекторов ÚOHS.

Фото: Ярослав МахФото: Ярослав Мах Более высоким был лишь размер штрафных санкций в отношении гипермаркетов торговой сети Globus в 2017 году (183 млн крон), однако данный вердикт не вступил в силу, так как ответчик подал апелляционную жалобу. Корпорация Rewe согласилась заплатить штраф.

По данным Антимонопольного управления, торговые сети предприятий Billa и Penny требовали от своих поставщиков продовольственных товаров уплаты незаконных сборов, названных ими RBG–бонусом (Rewe Buying Group). По сути, речь шла о сумме, которая должна была гарантировать поставщику прием от него товара. После внесения поправок в закон, вступивший в силу 2016 года, на подобного рода «взносы», то есть непрямые платежи, был наложен запрет.

Фото: Zákupák, открытый источникФото: Zákupák, открытый источник Участники сговора в лице супермаркетов Billa и Penny Market решили обойти закон, выдавая RBG–бонусы за стоимостные и количественные скидки. Одновременно для некоторых поставщиков RBG–бонус остался прежним, сообщили в пресс-отделении управления.

Решение Антимонопольного управления вступило в силу, размер административного штрафа является результатом поиска компромисса между холдингом Rewe и инспекторами ведомства. Большую часть штрафа в размере 164,3 млн пришлось заплатить торговой сети Penny Market (93,3 млн крон), Billa раскошелится на 70,9 млн. 24000 крон заплатит компания Rewe Buying Group (RBG), выступавшая в деле в качестве администратора.

Лорета Вашкова
22-02-2019
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