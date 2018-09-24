Бесконтактные карты – Чехия впереди Европы всей

Бесконтактной является такая банковская карта, в которую встроен чип с антенной (так наз. RFID-метка), передающий информацию о платеже по радиоканалу при приближении карты к считывающему устройству. «В Чехии бесконтактные платежи служат главным мотором технологических инноваций. На территории Чешской Республики число таких транзакций в общественном транспорте выросло в межгодовом сравнении на 45%», – указывает генеральный директор компании Mastercard по Чехии, Словакии и Австрии Мирослав Лукеш.

По наблюдениям специалиста, во всей Европе сегодня наблюдается увеличение использования бесконтактных платежей. Так, в Польше их объем превысил 80% от общего числа, в Венгрии и Словакии составил 83%. При этом в Западной Европе показатели значительно скромнее: в Италии бесконтактным способом осуществляется 48% платежей, в Австрии – 47%, во Франции – 25%, в Германии – 15%, в Бельгии – 5%.

Mastercard ставит перед собой задачу к 2020 г. оснастить все платежные терминалы в местах розничной торговли в Европе оборудованием, способным принимать бесконтактные карты.

По данным Ассоциации по работе банковских карт Чехии, за первое полугодие 2018 г. число выданных клиентам бесконтактных карт в стране выросло на один миллион, достигнув 10,87 млн.