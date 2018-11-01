Банковские итоги года

Банки оценивались по 100 критериям с точки зрения клиента и по 30 экономическим показателям, важным для акционеров. Особое внимание исследователи уделяли качеству и спектру предоставляемых услуг, их стоимости, уровню обслуживания по телефону и через Интернет.

В результате в номинации «Самый приветливый к клиентам банк» одержал Raiffeisenbank. Moneta Money Bank с продуктом Smart Bank и Allianz pojišťovna с мобильным приложением Allianz CZ признаны самыми инновационными банками.

Самым динамично развивающимся банком стал Air Bank, которому также достался титул «Онлайн-банк года». Банками, предложившими самые интересные продукты в сфере ипотечного кредитования, стали Česká spořitelna, Air Bank и Hypoteční banka.