Банковские итоги года

Тимур Кашапов
01-11-2018
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Лучшим банком 2018 года в Чехии по версии газеты Hospodářské noviny стала крупнейшая в стране кредитная организация Česká spořitelna. Она сместила с первой строчки банк ČSOB, который возглавлял рейтинг несколько последних лет, третье место занял Moneta Money Bank. Лучшей страховой компанией была названа Uniqa.

Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, ЧРоИллюстративное фото: Филип Яндоурек, ЧРо

Банки оценивались по 100 критериям с точки зрения клиента и по 30 экономическим показателям, важным для акционеров. Особое внимание исследователи уделяли качеству и спектру предоставляемых услуг, их стоимости, уровню обслуживания по телефону и через Интернет.

В результате в номинации «Самый приветливый к клиентам банк» одержал Raiffeisenbank. Moneta Money Bank с продуктом Smart Bank и Allianz pojišťovna с мобильным приложением Allianz CZ признаны самыми инновационными банками.

Самым динамично развивающимся банком стал Air Bank, которому также достался титул «Онлайн-банк года». Банками, предложившими самые интересные продукты в сфере ипотечного кредитования, стали Česká spořitelna, Air Bank и Hypoteční banka.

Тимур Кашапов
01-11-2018
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