Авторынок Чехии подхватил вирус

Как отмечают представители PwC, продажи сократятся на 20% только при условии сохранения потребительского доверия, восстановления продаж не позднее лета 2020 года и отмены карантина не позднее мая. «Мы ожидаем, что в те месяцы, пока действует карантин, продажи сократятся примерно на 80%. В этой связи наш годовой прогноз – 198 тыс. проданных автомобилей – жизнеспособен только при условии нормализации ситуации на рынке во втором полугодии 2020 года», - отметил один из авторов отчета Михал Разим.

Эпидемия COVID-19 и принятые карантинные меры привели к беспрецедентному сокращению экономической активности не только в Чешской Республике, но и на большинстве экспортных рынков, напоминает он. «На пике эпидемии ВВП сократился не менее, чем на 35%, в отдельных секторах, включая автомобильный сектор, уровень производства снизился на 70%. Мы предполагаем, что по итогам 2020 года ВВП ЧР сократится примерно на 10%, итоговые значения, впрочем, будут зависеть от успешности борьбы с коронавирусом», - пояснил Разим.

В первом квартале продажи автомобилей в Чехии упали на 16% до 50 194 штук, причем наибольшим спросом пользовались внедорожники. В течение трех первых месяцев 2020 года основное внимание производителей, несмотря на пандемию, было сосредоточено на оптимизации предложения, направленное на продажу более экологически чистых автомобилей, в результате чего их средняя стоимость выросла.