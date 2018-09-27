Атомный гамбит

Государственная энергетическая стратегия Чешской Республики, утвержденная правительством в июне 2015 года, предусматривает создание как минимум одного нового энергоблока на АЭС «Дукованы» и АЭС «Темелин». Благодаря этому доля атомных мощностей в энергобалансе Чехии к 2040 году должна превысить 50%.

Предыдущая попытка государственной энергокомпании ČEZ построить два энергоблока на АЭС «Темелин» закончилась неудачей (в 2014 году тендер был отменен из-за отказа правительства предоставить гарантии минимальной цены электроэнергии). Осенью 2016 года стало известно, что заинтересованность в реализации проекта строительства реакторов проявили шесть компаний: корейская Korea Hydro & Nuclear Power, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse Electric, российский «Росатом», французская EdF и ATMEA, совместное предприятие французской Areva и японской Mitsubishi Heavy Industries.

«Все эти проекты соответствуют стандартам МАГАТЭ. Всегда, немного преувеличивая, я говорю, что неважно, какое решение на основании других критериев, которые являются определенно геополитическими и экономическим, примет правительство, серьезной ошибки оно не сделает, потому что с точки зрения безопасности все реакторы сопоставимы», - прокомментировала заявки компаний председатель Госкомитета по атомной безопасности ЧР Дана Драбова.

Письмо раздора

Предполагалось, что кабмин примет решение об инвестиционной модели и схеме финансирования строительства нового энергоблока в первой половине 2017 года. Но этого не произошло до сих пор. В настоящее время одна из комиссий Минпромторга разрабатывает проект межправительственного соглашения, а другая рассматривает ядерную сделку с точки зрения возможных угроз национальной безопасности.

Министр промышленности Марта Новакова предложила, чтобы строительством новых блоков на АЭС занималась энергокомпания ČEZ, но предпочтение ни одной из заинтересованных в участии в проекте компаний она не отдала. Вместе с тем, бывший директор АЭС «Темелин» Франтишек Хезоучки, который был назначен на должность советника Новаковой в августе, скорее бы купил российский проект ядерного острова, причем его бы собирали в ЧР при участии чешских компаний.

По данным сервера iRozhlas.cz, свои «рекомендации» он высказал в письме, который послал представителям руководства ČEZ, чиновникам Минпромторга и членам Постоянного комитета по атомной энергетике. В тексте сообщения Франтишек Хезоучки призвал начать переговоры о «покупке лучшего проекта ядерного острова на рынке, которым является «Петербургский проект», реализованный в Финляндии, Венгрии и Беларуси».

Проект санкт-петербургского «Атомэнергопроекта» является одной из моделей реактора ВВЭР-1200 АЭС-2006 В-491. Его основное отличие от московского проекта АЭС-2006 В-392М заключается в различном подходе к системе безопасности.

«Я считаю этот проект лучшим в мире», - подтвердил в интервью «Радиожурналу» Хезоучки. Тем не менее, его предложение отвергли в ČEZ, высказывания советника министра поставила под сомнение и Дана Драбова. «Сказать, что один из проектов лучше или хуже, без детальной документации и изучения их свойств, довольно мужественно. Или это конфликт интересов», - отметила она.

О конфликте интересов написал и еженедельник Respekt, указав на то, что Франтишек Хезоучки продолжает работать на австралийскую консалтинговую компанию WorleyParsons. Действующий советник Минпрома это отрицает, но Respekt утверждает, что пресловутое письмо Хезоучки послал с сервера данной фирмы.

WorleyParsons многие годы тесно сотрудничает с «Росатомом» и принадлежащей российским инвесторам Škoda JS. Данная фирма участвовала в предыдущем «атомном» тендере в качестве лидера консорциума MIR.1200, куда также входили российские ЗАО «Атомстройэкспорт» и ОАО ОКБ «Гидропресс».

Директор пражского филиала WorleyParsons Дюрица Танкосич является членом правления финской компании Fennovoima Oy, более 30% акций которой принадлежат «Росатому». Fennovoima Oy в настоящее время реализует проект строительства реактора «петербургского» ВВЭР-1200 на АЭС «Ханхикиви».

Из-за связей с «Росатомом» WorleyParsons неоднократно подвергалась критике со стороны чиновников и СМИ в целом ряде стран. Но Франтишек Хезоучки убежден, что эти обвинения необоснованные. «WorleyParsons не является лоббистской организацией, так как у этой компании тысячи клиентов по всему миру», - уточнил он.

Судьба «Росатома»

Несмотря на объяснения своего советника, министр промышленности Марта Новакова уже заявила, что договор о сотрудничестве с экс-директором АЭС «Темелин» будет расторгнут до конца сентября. Письмо Хезоучки также послужило поводом для заявлений о том, что «Росатом» не следует рассматривать в качестве возможного партнера ЧР при реализации крупнейшего проекта в ее современной истории.

«Очевидно, что Россия использует атомные технологии для расширения своего влияния. Учитывая это, я бы был очень осторожным в вопросе допуска российских компаний. Мировая энергетика развивается с учетом климатических изменений, самые высокие темпы роста демонстрируют возобновляемые источники энергии. Именно там я вижу наибольший потенциал для развития технологий. И, как и в атомной энергетике, я призываю ориентироваться на Запад», - отметил экс-депутат, член ХДС-ЧНП Иван Габал.

Подобной точки зрения придерживается евродепутат от гражданских демократов Ян Заградил: «Произошедшему должны дать оценку спецслужбы и Совет безопасности страны. Они также обязаны оценить все риски безопасности и всю имеющуюся информацию, на основании которой та или иная компания будет или не будет допущена к тендеру. Сейчас, впрочем, я не могу предсказать, каким будет решение».

Не согласен с коллегами председатель Коммунистической партии Войтех Филип. «Росатом» строил, как АЭС «Дукованы», так АЭС «Темелин», которая является одной из самых современных электростанций в Европе. Думаю, что «Росатом» – это релевантный игрок, как корейские, американские, французские компании. По этой причине я бы не исключал российскую фирму, и тем более не делал бы это по политическим причинам», - подчеркнул Филип.

Экспертное мнение

Для справки

Биография Франтишека Хезоучки:

• с 1993 по 1997 гг. работал техническим советником американской компании Westinghouse

• 1999-2003 гг. – директор атомной электростанции «Темелин»

• с 2003 по 2008 гг. – работник Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)

• с 2008 по 2010 гг. – эксперт в сфере атомной энергетики в компании WorleyParsons

• с 2010 года по настоящее время работает в WorleyParsons в качестве «независимого консультанта»

• с 2003 года преподает на факультете машиностроения Западночешского университета

• с сентября 2018 года – советник министра промышленности и торговли Чешской Республики

В свою очередь, эксперты напоминают, что «атомные» проекты для России носят, прежде всего, стратегический, а не экономический характер. По мнению Стефана Солженицына, аналитика в сфере атомной энергетики из компании McKinsey, АЭС «Дукованы» могут стать новым звеном в цепи зарубежных сделок «Росатома» и включить Чехию в своего рода российскую «атомную империю». «Каждая АЭС – многомиллиардный проект, не зависящий от скачков сырьевого рынка, и при этом он связывает потребителя многолетними отношениями с Россией», - написал Солженицын в статье, опубликованной в британском еженедельнике The Economist.

«Комбинация международных успехов «Росатома», упадка его конкурентов, пророссийского президента и правительства, не замечающего геополитических рисков, пока говорит в пользу того, что ближе всех к строительству третьего и четвертого блока АЭС «Дукованы» подобрались русские», - полагает аналитик чешского издания Ekonom.cz Давид Климеш.

Вместе с тем, чешское экспертное сообщество разделилось на два лагеря в вопросе целесообразности возведения новых атомных блоков: часть специалистов убеждена в необходимости их строительства, другая часть предлагает иные варианты удовлетворения энергетических потребностей страны.

«В настоящий момент Чехия располагает значительным избытком электроэнергии. Кроме того, у нас построена газотурбинная электростанция в Почерадах, которая фактически простаивает. Вариантов очень много, и, в сущности, это является проблемой чешской энергетической стратегии. Мы уже решили строить новый блок, причем способом, каким они строились 30 лет назад. Но энергетическая отрасль не стоит на месте, и нет никакой уверенности, что в будущем будет необходим столь крупный блок, и электростанция вообще», - убежден энергетический аналитик компании J&T Михал Шнобр.