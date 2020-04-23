Ассоциация производителей: продажи алкоголя в Чехии сократились на 24%. Причина в отсутствии туристов и уменьшении числа гастарбайтеров

"Не стоит причислять чехов к одним из самых пьющих народов в мире"

Снижение потребления, по мнению представителей ассоциации, связано прежде всего с отсутствием в Чехии туристов и большой части гастарбайтеров, которые вернулись на родину.

"Мы предполагаем, что во время коронакризиса большинство людей радикально не изменили свои привычки в употреблении горячительных напитков по сравнению с докризисным периодом. Тем не менее, завсегдатаям ресторанов и баров пришлось остаться в режиме самоизоляции дома, однако несмотря на это, общий объем продаж алкоголя упал в стране на 24%",

— информировал исполнительный директор Ассоциации производителей и импортеров алкогольной продукции ЧР Владимир Даребник.

Как указал Даребник, наряду с туристами, которые уже свыше месяца не могут приехать в Чехию, сокращение продаж объясняется запретом на пересечение государственной границы из-за пандемии.

«Много алкогольной продукции у нас закупали немцы и австрийцы, которые ранее приезжали в приграничные магазины и центры за выгодными покупками так же, как наши граждане выбирались на шопинг в Германию и Австрию с целью приобретения некоторых продовольственных продуктов и одежды. С учетом нынешней статистики поэтому не стоит причислять чехов к одним из самых увлеченных алкоголем народов в мире, так как актуальные показатели свидетельствуют о среднем уровне потребления спиртных напитков на душу населения в рамках всего ЕС, — считает В. Даребник.

Повышение доходов от продажи алкогольной продукции в розничной сети ассоциация объясняет, помимо прочего, ростом ставки потребительского налога в 2020 г., который заставил производителей повысить стоимость спиртных напитков. Ранее собщалось, что цена одной пол-литровой бутылки водки, например, ввиду изменения ставки налога повысилась на 9 крон (около 0,33 евро).