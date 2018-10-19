Ассоциация медицинских страховых компаний обсудила увеличение расходов

Ирина Ручкина
19-10-2018
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В 2019 году ожидается увеличение расходов на медицинское страхование, однако по мнению Ассоциации медицинских страховых компаний в последующие годы рост расходов в этой сфере уже не будет столь сильным. По мнению главы ассоциации Ладислава Фридриха, в ближайшие годы следует ожидать или повышений дотаций со стороны государства, или - в худшем случае - ужесточения правил по предоставлению определенных видов медицинской и социальной помощи.

Фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоФото: Филип Яндоурек, Чешское радио В первую очередь, это коснется услуг сиделок или дотаций на размещение пациентов в специальные медицинские учреждения. Кроме того, Ладислав Фридрих отметил необходимость пересмотреть так называемую «концентрацию» больничной помощи. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая прошла в пятницу 19 октября.

В Ассоциацию медицинских страховых компаний входит шесть из семи крупнейших страховых организаций ЧР, где застраховано 40% населения. По предварительным данным расходы медицинских страховых компаний в следующем году вырастут на 8,6%.

Сфера здравоохранения получает от государства поддержку в размере около 7,3% ВВП, в этом году данная сумма составила около 300 миллиардов крон. Однако в других западных европейских государствах этот показатель существенно выше - в Германии сфера здравоохранения получает 11,3% от ВВП, в Швеции и Франции - 11 процентов. По предварительным данным, основанным на анализе и прогнозировании экономики страны, к 2060 году доля расходов на здравоохранение в Чешской Республике может достигать 20% от общего объема ВВП. Одной из причин столь серьезного увеличения дотаций является старение населения. В случае, если правительство будет придерживаться данного плана, Чешская Республика войдет в десятку стран ЕС по увеличению объема расходов на здравоохранение.

Ирина Ручкина
19-10-2018
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