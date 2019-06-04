Аренда среднестатистической квартиры в Праге подобралась к 1000 евро

В апреле стоимость аренды одного квадратного метра в городе составила 351 крону – 13,5 евро. Съем квартиры «средней руки» площадью 60 кв. м. в начале второго квартала 2019 года составляла почти 20 тысяч крон (769 евро). Самое дорогостоящее жилье было в центре столицы в первом пражском районе – за 60 метров владельцы просили свыше 26 тысяч крон (1000 евро). Дешевле всего снимать квартиру было в районе Прага – 4. Там квартиру предлагали за 18,5 тысяч крон (711,5 евро). Ну, а самым дешевым городом, что касается аренды жилья, стал Усти-над-Лабем – чуть более 8000 крон (307,5 евро) за 60 квадратов. Об этом пишет экономический сайт «Е15».