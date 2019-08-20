Apple Pay в Чехии: шесть с половиной миллиардов крон за шесть месяцев

Специалисты отмечают, что чехи полюбили оплачивать покупки с помощью мобильных телефонов и «умных» часов, и некоторым они полностью заменяют банковскую карту.

В течение последних шести месяцев систему Apple Pay активировало около 300 тысяч жителей страны, причем многие поспешили ей воспользоваться в первый же день утром. Таких энтузиастов банки насчитали 45 тысяч.

Менеджер банка mBankа Павел Влчек считает, что такими «пионерами» стали самые горячие поклонники IT-новинок. «В начале идет огромная волна роста интереса, поскольку любители технологий с нетерпением ждут появления новинки и спрашивают, когда же можно ею воспользоваться, за несколько месяцев до ее введения. Потом интерес, конечно, снижается», – объясняет Влчек.

Пока не ясно, сколько именно чехов регулярно используют Apple Pay. В среднем жители республики осуществляют через эту систему около 80 тысяч покупок в день. В настоящее время такую возможность предоставляет семь банков в стране; помимо mBankа, это также, например, Česká spořitelna, Moneta, Komerční banka. Raiffeisenbank и ČSOB планируют ввести эту платежную систему до конца текущего года.

Поскольку в феврале 2019 года Apple Pay ввели не все банки в Чехии, некоторые владельцы смартфонов пользуются альтернативными аппликациями, например британской системой Revolut и чешской Twisto. Как отмечает глава компании Twisto Михал Шмида, их клиенты чаще осуществляют оплату с помощью мобильного телефона, чем банковской карты. При этом разница достигает уже 30 процентов.

Кроме того, чехи обгоняют своих соседей — немцев и австрийцев в использовании бесконтактных карт. Таким способом жители Чехии оплачиваю 80 процентов покупок.