Amati-Denak могут спасти финансовые вливания

Представитель фирмы Иржи Штипка уже сообщил, что первые предложения уже лежат на менеджерском столе и, возможно, благодаря инвесторам удастся погасить накопившуюся задолженность в объеме 140 миллионов крон (5,4 миллиона евро). Вопрос может быть решен в течение ближайших двух недель.

Amati-Denak – известный чешский производитель духовых инструментов, чья штаб-квартира находится в городке Краслице, что в 29 километрах на северо-запад от Карловых Вар. По объему производства, это третья самая крупная фирма в своем сегменте в Европе. Продукция Amati-Denak экспортируется в 50 стран мира.