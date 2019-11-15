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Amati-Denak могут спасти финансовые вливания

Антон Каймаков
15-11-2019
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В директорское кресло известного чешского производителя музыкальных инструментов Amati-Denak уселся профессиональный кризисный менеджер Иржи Мельничук, который попытается «перезагрузить» работу фирмы. С начала ноября 2019 года Amati официально находится в состоянии банкротства. Компания нуждается в реорганизации и финансовых вливаниях.

Фото: Amati KrasliceФото: Amati Kraslice

Представитель фирмы Иржи Штипка уже сообщил, что первые предложения уже лежат на менеджерском столе и, возможно, благодаря инвесторам удастся погасить накопившуюся задолженность в объеме 140 миллионов крон (5,4 миллиона евро). Вопрос может быть решен в течение ближайших двух недель.

Amati-Denak – известный чешский производитель духовых инструментов, чья штаб-квартира находится в городке Краслице, что в 29 километрах на северо-запад от Карловых Вар. По объему производства, это третья самая крупная фирма в своем сегменте в Европе. Продукция Amati-Denak экспортируется в 50 стран мира.

Антон Каймаков
15-11-2019
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