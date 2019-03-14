ALTA дарит новую жизнь

ALTA-RUS основана в 2010 году. Офисы компании находятся в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Единственным владельцем является чешская группа ALTA Invest, a.s. УЗТС – крупное градообразующее предприятие, на территории которого осуществляется ремонт и техническое обслуживание станков советского производства.

Соответствующая договоренность о модернизации производства была достигнута в ходе рабочего визита губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в Чешскую Республику. Подписание инвестиционного соглашения должно состояться в мае на специализированной выставке «Металлообработка» в Москве.

«Мы договорились с руководством большого конгломерата компаний ALTA, одним из направлений деятельности которого является станкостроение, о возрождении площадки завода тяжелых и уникальных станков. Станкостроение для нашего региона является одной из базовых отраслей промышленности, у нас сформированы сильные компетенции в этой сфере, важно сохранить и приумножить их. Приход чешской компании позволит нам развивать дальше эту отрасль и площадку УЗТС», - отметил Сергей Морозов.

Компания ALTA уже выкупила площадку УЗТС (ныне именуемый ООО «Симбирский станкостроительный завод»). Приступить к обновлению мощностей предприятия планируется в 2019 году. Проект обеспечит загрузку производства, он также предполагает трансфер технологий по ремонту и сервисному обслуживанию станков и создание до 300 рабочих мест.