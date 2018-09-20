ABO valve переезжает в Смоленск

Информацию о переносе части производственных мощностей в Смоленск в интервью чешским СМИ подтвердил владелец ABO valve Мирослав Штудент. Бизнесмен сообщил, что в Россию пока будут перенесены два станка – токарный станок с числовым программным управлением и горизонтальный расточный станок Н630.

«РФ – интересный рынок с хорошими условиями работы. Местное население хочет трудиться, интересуется работой, а чехи хотят только бонусы, например, мобильные телефоны и прочую чепуху. Не менее важным стал фактор более низких зарплат», - пояснил Штудент причины «переезда» ABO valve в Смоленск.

ABO valve экспортирует свою продукцию в 50 стран мира и количество заказов растет. «Наибольший спрос наблюдается на Ближнем Востоке, в России и Чехии. Мы ожидаем, что в 2018 году выручка превысит 20 млн евро, но мы продолжаем искать пути оптимизации работы фирмы», - добавил владелец ABO valve.

Мирослав Штудент также призвал чешские власти как можно скорее принять евро, что позволит бизнесу избежать потерь из-за необходимости конвертации валют. «Падает турецкая лира, в Америке возникают проблемы из-за ослабления доллара. Чехия давно должна была принять евро и, возможно, нам не пришлось бы переносить часть производства в другую страну», - заключил предприниматель.