90% чешских фирм испытывает сложности из-за карантина по COVID-19

Такие выводы сделаны в исследовании, проведенном Союзом промышленности и транспорта. Результаты анализа, которые озвучил в ходе видеоконференции 20 марта вице-президент Союза Ян Рафай, также показали, что примерно у половины чешских компаний наблюдается падение спроса, а 40% испытывает проблемы с дистрибуцией. При этом в случае изменения ситуации к лучшему фирмы готовы возобновить деятельность в полном объеме в течение нескольких дней.

23% чешских фирм не выживет более месяца без поддержки государства. 30% обладает финансовыми резервами примерно на два месяца. Прожить три месяца в условиях карантина способно менее 20% чешских предприятий. Ян Рафай подчеркнул, что без немедленного оказания помощи фирмы начнут объявлять о своем банкротстве.

В настоящее время чешское правительство уже утвердило ряд мер, направленных на поддержку компаний. Президент Экономической палаты Чешской Республики Владимир Длоуги считает, что решения кабинета по этим вопросам необходимо безотлагательно претворять в жизнь.