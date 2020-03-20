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90% чешских фирм испытывает сложности из-за карантина по COVID-19

Катерина Айзпурвит
20-03-2020
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Если карантин, введенный с целью воспрепятствовать распространению в Чехии коронавируса, продлится более трех месяцев, 70% предприятий столкнутся с серьезными проблемами по сохранению жизнеспособности компании. В настоящее время проблемы в работе испытывает 90% чешских фирм. Около трети сталкиваются с трудностями, связанными с оборотом и платежами.

Фото: ČTK / Michal KrumphanzlФото: ČTK / Michal Krumphanzl

Такие выводы сделаны в исследовании, проведенном Союзом промышленности и транспорта. Результаты анализа, которые озвучил в ходе видеоконференции 20 марта вице-президент Союза Ян Рафай, также показали, что примерно у половины чешских компаний наблюдается падение спроса, а 40% испытывает проблемы с дистрибуцией. При этом в случае изменения ситуации к лучшему фирмы готовы возобновить деятельность в полном объеме в течение нескольких дней.

23% чешских фирм не выживет более месяца без поддержки государства. 30% обладает финансовыми резервами примерно на два месяца. Прожить три месяца в условиях карантина способно менее 20% чешских предприятий. Ян Рафай подчеркнул, что без немедленного оказания помощи фирмы начнут объявлять о своем банкротстве.

В настоящее время чешское правительство уже утвердило ряд мер, направленных на поддержку компаний. Президент Экономической палаты Чешской Республики Владимир Длоуги считает, что решения кабинета по этим вопросам необходимо безотлагательно претворять в жизнь.

Катерина Айзпурвит
20-03-2020
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