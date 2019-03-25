60% чешских предпринимателей жертвуют na благотворительность

15% предпринимателей оказывает денежную помощь, которая в конечном итоге снижает уровень их налогообложения. Чаще к этому прибегают бизмесмены (26% из упомянутой категории), чей годовой оборот превышает один миллион крон (более 39215 евро).

Помощь осуществляется на регулярной основе

Индивидуальные предприниматели ежегодно жертвуют на благотворительные цели от четырех до шести млрд крон (до 235,2 млн евро), обычные трудоустроенные граждане – менее половины названной суммы. Прежде чехи предпочитали заниматься благотворительностью от случая к случаю, в настоящее время, однако, оказывают помощь тем, кто в ней нуждается, более основательно, на регулярной основе, что является более эффективным для благотворительных организаций.

Отношение к экологии

Как выявил опрос, половина мелких предпринимателей в стране стремится снизить последствия своего бизнеса для окружающей среды. Почти треть организует раздельный сбор мусора, 13 процентов экономит бумагу, 7 процентов использует более экологичные виды транспорта: гибридные автомобили, электромобили, велосипеды и городской общественный транспорт.

Одновременно 78% предпринимателей из числа респондентов-участников последнего опроса сообщили, что считают правильным, чтобы уровень налогового изъятия для предпринимателей, имеющих более сознательное отношение к экологии, был снижен.

13% респондентов считают более целесообразным снижение налоговой нагрузки или нулевое налогообложение.

