5G в пяти городах Чехии

Карловы Вары, Пльзень, Усти-над-Лабе, Есеник и Билина победили в конкурсе на право первыми опробовать пятое поколение мобильной связи. Все они получили право на использование обозначения «Умный город 5G» (5G Smart City).
В течение двух ближайших лет операторы введут некоторые услуги, работающие при поддержке телекоммуникационного стандарта связи нового поколения.
Города были выбраны в ходе конкурса, объявленного Министерством промышленности и торговли, в котором приняло участие почти 60 чешских городов. Победители состязания, которых выбрало жюри, были объявлены на пресс-конференции, которую провел глава Минпрома Карел Гавличек.
В настоящее время Чехия готовится к проведению аукциона на частоты для 5G, который запланирован на январь 2020 года. Предполагается, что связь пятого поколения не только расширит технологические горизонты, но и увеличит конкуренцию с приходом в страну четвертого оператора. Это, в свою очередь, должно привести к снижению стоимости мобильной связи, которая остается высокой по сравнению с другими странами Евросоюза.
Городам, победившим в конкурсе, помимо прочего, будут предоставлены тестовые частоты для введения в действие сети. Кроме того, государство берет на себя расходы по оплате работы дополнительных специалистов в области телекоммуникаций.
В Карловых Варах на базе 5G будет разработан цифровой гид и расширен интернет-сервис «умный транспорт». В Пльзене с помощью пятого поколения связи будут управлять беспилотными летательными аппаратами, а в Усти-над-Лабе тестировать автономный транспорт на улицах города.
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