5G в пяти городах Чехии

В течение двух ближайших лет операторы введут некоторые услуги, работающие при поддержке телекоммуникационного стандарта связи нового поколения.

Города были выбраны в ходе конкурса, объявленного Министерством промышленности и торговли, в котором приняло участие почти 60 чешских городов. Победители состязания, которых выбрало жюри, были объявлены на пресс-конференции, которую провел глава Минпрома Карел Гавличек.

В настоящее время Чехия готовится к проведению аукциона на частоты для 5G, который запланирован на январь 2020 года. Предполагается, что связь пятого поколения не только расширит технологические горизонты, но и увеличит конкуренцию с приходом в страну четвертого оператора. Это, в свою очередь, должно привести к снижению стоимости мобильной связи, которая остается высокой по сравнению с другими странами Евросоюза.

Городам, победившим в конкурсе, помимо прочего, будут предоставлены тестовые частоты для введения в действие сети. Кроме того, государство берет на себя расходы по оплате работы дополнительных специалистов в области телекоммуникаций.

В Карловых Варах на базе 5G будет разработан цифровой гид и расширен интернет-сервис «умный транспорт». В Пльзене с помощью пятого поколения связи будут управлять беспилотными летательными аппаратами, а в Усти-над-Лабе тестировать автономный транспорт на улицах города.