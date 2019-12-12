Архив передач

5G в пяти городах Чехии

Катерина Айзпурвит
12-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Карловы Вары, Пльзень, Усти-над-Лабе, Есеник и Билина победили в конкурсе на право первыми опробовать пятое поколение мобильной связи. Все они получили право на использование обозначения «Умный город 5G» (5G Smart City).

Фото: mohamed Hassan, PixabayФото: mohamed Hassan, Pixabay

В течение двух ближайших лет операторы введут некоторые услуги, работающие при поддержке телекоммуникационного стандарта связи нового поколения.

Города были выбраны в ходе конкурса, объявленного Министерством промышленности и торговли, в котором приняло участие почти 60 чешских городов. Победители состязания, которых выбрало жюри, были объявлены на пресс-конференции, которую провел глава Минпрома Карел Гавличек.

В настоящее время Чехия готовится к проведению аукциона на частоты для 5G, который запланирован на январь 2020 года. Предполагается, что связь пятого поколения не только расширит технологические горизонты, но и увеличит конкуренцию с приходом в страну четвертого оператора. Это, в свою очередь, должно привести к снижению стоимости мобильной связи, которая остается высокой по сравнению с другими странами Евросоюза.

Городам, победившим в конкурсе, помимо прочего, будут предоставлены тестовые частоты для введения в действие сети. Кроме того, государство берет на себя расходы по оплате работы дополнительных специалистов в области телекоммуникаций.

В Карловых Варах на базе 5G будет разработан цифровой гид и расширен интернет-сервис «умный транспорт». В Пльзене с помощью пятого поколения связи будут управлять беспилотными летательными аппаратами, а в Усти-над-Лабе тестировать автономный транспорт на улицах города.

Катерина Айзпурвит
12-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Alexas_Fotos, Pixabay / CC0

Дорогой мой мобильный Интернет

Чешский мобильный оператор O2 с 16 сентября предлагает новые тарифы с возможностью неограниченного скачивания данных. Аналогичные предложения…
Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио

Новый чешский мультиплекс

1 августа начался процесс поглощения компании UPC (входит в состав Liberty Global) чешским Vodafone. В результате местное подразделение…
Фото: JESHOOTS / Pixabay, CC0

Мобильная евросвязь – уценка вдвое

«Роуминговый парадокс» – так называли в Чехии ситуацию, когда после отмены в 2017 году роуминга внутри Евросоюза за телефонную связь…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL