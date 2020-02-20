2019: Экспорт чешского оружия вырос приблизительно на 4 млрд крон

В 2018 г. данный показатель составил 14 млрд крон – главными заказчиками являлись соседние с Чехией государства, далее США, Вьетнам, Бразилия, а также страны Ближнего Востока. Официальные данные за 2019 г. будут доступны в конце второго квартала текущего года.

Согласно информации, опубликованной на прошлой неделе ежедневником Právo, МИД Чехии не дал разрешение на несколько крупных сделок, например, на поставки государственным предприятием Explosia дымного пороха в Турцию.

Согласно заявлению замминистра иностранных дел Мартина Тлапы, чешское внешнеполитическое ведомство в прошлом году отказало в предоставлении чешским фирмам разрешения на экспорт в восьми случаях. По мнению представителей чешской оборонной промышленности, это серьезным образом может сказаться на репутации фирм за рубежом.