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2019: Экспорт чешского оружия вырос приблизительно на 4 млрд крон

Эва Туречкова
20-02-2020
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Чешский экспорт оружия и военного материала в прошлом году вырос до 17 – 18 млрд крон (720 млн евро), сообщил на заседании депутатского оборонного комитета глава Ассоциации оборонной промышленности (AOBP) Иржи Гинек.

Иллюстративное фото: WorldSpectrum, Pixabay / CC0Иллюстративное фото: WorldSpectrum, Pixabay / CC0 В 2018 г. данный показатель составил 14 млрд крон – главными заказчиками являлись соседние с Чехией государства, далее США, Вьетнам, Бразилия, а также страны Ближнего Востока. Официальные данные за 2019 г. будут доступны в конце второго квартала текущего года.

Согласно информации, опубликованной на прошлой неделе ежедневником Právo, МИД Чехии не дал разрешение на несколько крупных сделок, например, на поставки государственным предприятием Explosia дымного пороха в Турцию.

Согласно заявлению замминистра иностранных дел Мартина Тлапы, чешское внешнеполитическое ведомство в прошлом году отказало в предоставлении чешским фирмам разрешения на экспорт в восьми случаях. По мнению представителей чешской оборонной промышленности, это серьезным образом может сказаться на репутации фирм за рубежом.

Эва Туречкова
20-02-2020
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