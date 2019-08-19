20% новых квартир в Праге приобретают иностранцы

Показатель 2019 года похож на данные за последние пять лет. Информацию опубликовала группа девелоперов, большая часть из которых реализует свои проекты в чешской столице.

В первую очередь иностранцев интересуют небольшие квартиры, чаще двухкомнатные, расположенные в престижных районах Праги. Клиентов из стран бывшего Советского Союза, по словам пресс-секретаря компании Central Group Марцелы Фиалковой, становится меньше. На их место приходят покупатели с Запада. Девелоперская фирма Finep указывает на увеличение спроса на пражские квартиры со стороны клиентов из азиатских стран.