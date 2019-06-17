№2 на рынке солнечной энергии

После приобретения у польского фонда Eques Fotovoltaica пяти солярных парков, расположенных в окрестностях чешских городов Чешские-Будейовице (3,4 мегаватта), Табор (3,35 мегаватта), Млада-Болеслав (3 мегаватта), Теплице (1,07 мегаватта) и Нови-Йичин (0,94 мегаватта) в настоящее время Jufa может гордиться общей «солнечной» мощностью в объеме 82 мегаватт (32 солярных парка).

Совладелец компании Ян Хренко напоминает, что добраться до позиции второго самого сильного игрока на фотовольтаическом рынке его фирме удалось за два года. В руках лидера, коим является ČEZ, сосредоточены фотовольтаические станции с общей мощностью – 125 мегаватт. По его заявлению, в ближайшее время будет проведена оптимизация функционирования всех солнечных электростанций, находящихся в собственности Jufa.