№2 на рынке солнечной энергии

Антон Каймаков
17-06-2019
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По показателю общей мощности эксплуатируемых фотовольтаических электростанций чешская инвестиционная компания Jufa ныне дышит в затылок энергетическому гиганту ČEZ.

Фото: Pixabay/Sebastian GansoФото: Pixabay/Sebastian Ganso

После приобретения у польского фонда Eques Fotovoltaica пяти солярных парков, расположенных в окрестностях чешских городов Чешские-Будейовице (3,4 мегаватта), Табор (3,35 мегаватта), Млада-Болеслав (3 мегаватта), Теплице (1,07 мегаватта) и Нови-Йичин (0,94 мегаватта) в настоящее время Jufa может гордиться общей «солнечной» мощностью в объеме 82 мегаватт (32 солярных парка).

Совладелец компании Ян Хренко напоминает, что добраться до позиции второго самого сильного игрока на фотовольтаическом рынке его фирме удалось за два года. В руках лидера, коим является ČEZ, сосредоточены фотовольтаические станции с общей мощностью – 125 мегаватт. По его заявлению, в ближайшее время будет проведена оптимизация функционирования всех солнечных электростанций, находящихся в собственности Jufa.

Антон Каймаков
17-06-2019
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