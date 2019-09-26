«Зеленая» дыра в бюджете

Лесное хозяйство Чешской Республики столкнулось с сильнейшим за последние двадцать лет нашествием вредоносных жуков семейства короедов. Страдает вся Европа, но эпицентром катастрофы стала именно Чехия.

Впервые о короедах заговорили пять лет назад, однако вредители быстро распространились по всей стране. По оценкам специалистов, 50% из более чем 1 млн га еловых лесов имеют ту или иную степень поражения короедом. В Крае Высочина этот показатель достигает 80%. Публикуются прогнозы, согласно которым через 10-15 лет в Чешской Республике не останется взрослых еловых деревьев.

«Нынешнюю ситуацию можно сравнить с настоящей экологической катастрофой. Последствия будут очень серьезные и затронут всех нас – изменится не только ландшафт, но и привычный климат», - утверждает Франтишек Кучера, председатель Объединения собственников муниципальных и частных лесов ЧР.

Столь мощному распространению жука-короеда способствует большое количество преимущественно еловых лесов, а также жаркая и сухая погода, отмечает Петр Долежал из Института энтомологии Академии наук ЧР. «В 1750 году доля еловых насаждений составляла около 11% лесного фонда в чешских землях, сейчас этот показатель достигает 60%. Вместе с тем, распространение короеда можно было предотвратить, но высокая стоимость работ и забюрократизированность системы госуправления не позволили сделать это. Насекомые, в свою очередь, не будут ждать завершения тендеров и утверждения бюджетов», - говорит Долежал.

Уничтожить короеда будет очень трудно, так как насекомые быстро кочуют с места на место, отмечают эксперты. Можно попробовать вырубить насаждения между пораженными участками и здоровыми – это приостановит распространение короеда на какое-то время, но полностью не решит проблему. Предлагается также устанавливать феромоновые ловушки, ошкуривать стволы, к борьбе с жуком подключили даже собак.

«Собаки могут отыскать более 60% деревьев, зараженных короедом. Причем лесники, которые прошли специальный курс по выявлению жука, были успешны лишь в 40% случаев. У собак был зафиксирован лучший результат и с точки зрения затраченного времени. Проверка указанной территории заняла у четвероногих специалистов лишь половину времени, необходимого на выполнение аналогичной задачи людьми», - объясняет Роман Модлингер из пражского Сельскохозяйственного университета.

Но экологи предупреждают, что предпочтение отдается ликвидации деревьев. В ближайшее время, например, начнется вырубка в заповедниках. «Борьба с короедом обречена на неудачу. Вырубать деревья в заповедниках нельзя, это неправильно. Погибло уже много деревьев, почему нужно начинать именно с заповедников?», - вопрошает пресс-секретарь экологической организации Hnutí Duha Ян Пиньос и сам же отвечает:

«Древесина – это деньги и доход, больше проданной древесины – больше доход, значит, деревья надо пилить. Как свидетельствует база данных Евростата, в 2017 году Чехия была шестым в Европе экспортером древесины. В прошлом году зараженной короедом древесины в Чехии заготовили больше, чем в таких же страдающих от эпидемии Словакии, Австрии, Германии и Польше, вместе взятых. Для средней по размерам страны – впечатляющий показатель».

В то же время правительство уже приняло решение выделить собственникам лесов почти 2,5 млрд крон (около 100 млн евро), чтобы компенсировать снижение стоимости древесины на рынке. «Я считаю подобные расходы неоправданными. Если чиновники действительно ставят перед собой цель победить жука-короеда, нужно немедленно менять законодательство, облегчать процедуру ликвидации зараженных деревьев, привлекать к процессу экспертов. В противном случае у нас действительно произойдет катастрофа в виде потери части лесного фонда», - предупреждает Петр Долежал.

Битва за урожай

Помимо жука-короеда, существенный ущерб чешской экономике в 2019 году нанесли грызуны. Местные аграрии продолжают борьбу с мышами-полевками, уничтожившими значительную часть урожая зерновых и уже взявшимися за рапс и кукурузу. Размножению вредителей способствуют благоприятные погодные условия и хорошая кормовая база.

Больше всего от мышей пострадали в районах Южной и Центральной Моравии. По предварительным оценкам, ущерб оценивается не менее, чем в 500 млн крон (около 20 млн евро). Фермеры применяют яд в норах, но популяция грызунов не сокращается. Из-за этого многие предприниматели отказываются от посева озимых культур, в результате чего рынок рискует недополучить десятки тысяч тонн зерновых культур.

По мнению представителей Аграрного союза, единственным эффективным средством борьбы с полевками является использование высокоэффективного фосфата цинка Stutox II. Летом организация получила разрешение на использование данного средства по всей стране, но после резкой волны критики со стороны экологов Минсельхоз отозвал его.

По словам Штепанки Радовой из Центрального института по надзору и тестированию в сельском хозяйстве, борьба с грызунами была проиграна еще весной. «В июле-августе уже ничего нельзя было сделать, но сейчас такая возможность появилась. Необходимо немедленно начать подготовку полей к осеннему посеву озимых культур», - сказала она.

Аграрии уже обратились к правительству с просьбой оказать финансовую помощь. Министерство сельского хозяйства, впрочем, пока вариант выплаты компенсаций не рассматривает. «Мы внимательно следим за развитием ситуации. Если масштаб катастрофы будет настолько велик, как предсказывают фермеры, то мы готовы рассмотреть возможность частичной компенсации убытков. Но пока обсуждать этот вопрос преждевременно», - рассказал Radio Prague International пресс-секретарь Минсельхоза Войтех Билы.

Фермеры также требуют, чтобы им вновь разрешили применять препараты по борьбе с грызунами в прежних объемах. «Если этим необдуманным шагом мы уменьшим популяцию естественных хищников-грызунов, ситуация повторится в ближайшие годы. Уже сегодня численность некоторых хищных птиц достигает критических значений, Министерство окружающей среды поддерживает увеличение их численности с помощью различных субсидий и программ спасения. Поверхностное применение ядов на полях – это шаг назад на 50 лет», - предупреждает Петра Роубичкова, представитель Минэкологии ЧР.