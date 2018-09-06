«Ядерные» миллиарды

Компании из ЧР проявляют большой интерес к поставкам технологической инфраструктуры в рамках проекта Международного экспериментального термоядерного реактора ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), который возводится в исследовательском центре Карадаш во Франции. Бюджет строительства составляет около 18 млрд евро – это второй самый дорогой научный проект в истории человечества после Международной космической станции.
В нем участвуют страны со всего мира, причем почти 40% поставок обеспечат компании из стран ЕС. Участвовать в проекте намерена и чешская фирма DEL, которая является одной из немногих чешских компаний с реальным опытом поставок технологий в сфере атомных разработок и энергетики.
DEL была основана в декабре 1995 года и возникла на базе бывшего Отделения электротехники акционерного общества ŽĎAS. За последние 20 лет DEL превратилась в одну из ведущих компаний в Чешской Республике в области комплексных поставок инвестиционного оборудования, общей автоматизации и механизации технологических процессов, а также производства промышленных распределительных щитов.
«В рамках проекта ИТЕР мы готовы обеспечить субпоставки для вспомогательных систем реактора, в частности, для системы дистанционного управления, комплекса горячих камер, системы подачи электроэнергии, а также поставить оборудование для системы управления и базы данных. Сюда относятся и поставки оборудования с сейсмическими и радиационными свойствами», - объясняет Йиржи Кабелка, директор DEL.
Успешное участие этой и других чешских компаний и организаций в
разработке революционного источника энергии принесло бы Чехии не
только несколько миллиардов крон дополнительных доходов, но и
возможность использовать на практике новейшие научные достижения и
знания.
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