«Ядерные» миллиарды

Тимур Кашапов
06-09-2018
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Компании из ЧР проявляют большой интерес к поставкам технологической инфраструктуры в рамках проекта Международного экспериментального термоядерного реактора ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), который возводится в исследовательском центре Карадаш во Франции. Бюджет строительства составляет около 18 млрд евро – это второй самый дорогой научный проект в истории человечества после Международной космической станции.

Макет термоядерного реактора ИТЕР, фото: Conleth Brady / IAEA, Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0Макет термоядерного реактора ИТЕР, фото: Conleth Brady / IAEA, Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0

В нем участвуют страны со всего мира, причем почти 40% поставок обеспечат компании из стран ЕС. Участвовать в проекте намерена и чешская фирма DEL, которая является одной из немногих чешских компаний с реальным опытом поставок технологий в сфере атомных разработок и энергетики.

DEL была основана в декабре 1995 года и возникла на базе бывшего Отделения электротехники акционерного общества ŽĎAS. За последние 20 лет DEL превратилась в одну из ведущих компаний в Чешской Республике в области комплексных поставок инвестиционного оборудования, общей автоматизации и механизации технологических процессов, а также производства промышленных распределительных щитов.

«В рамках проекта ИТЕР мы готовы обеспечить субпоставки для вспомогательных систем реактора, в частности, для системы дистанционного управления, комплекса горячих камер, системы подачи электроэнергии, а также поставить оборудование для системы управления и базы данных. Сюда относятся и поставки оборудования с сейсмическими и радиационными свойствами», - объясняет Йиржи Кабелка, директор DEL.

Успешное участие этой и других чешских компаний и организаций в разработке революционного источника энергии принесло бы Чехии не только несколько миллиардов крон дополнительных доходов, но и возможность использовать на практике новейшие научные достижения и знания.

Тимур Кашапов
06-09-2018
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