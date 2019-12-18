«Уральские авиалинии» запускают новый прямой рейс Прага – Ростов-на-Дону

«Уральские авиалинии» будут выполнять новый рейс по пятницам. Из Праги борт будет отправляться в 8:05 мин; прибытие в Ростов-на-Дону в 13:35. Вылетать из Ростова самолет будет в 15:05 и прибывать в столицу Чехии в 16:50 по местному времени. Линию будет обслуживать самолет Airbus A320, рассчитанный на 162 пассажира. Ожидается, что за год пассажиропоток по этому маршруту в обоих направлениях составит около 10 000 человек.

Между Прагой и Ростовом-на-Дону прямые рейсы с частотой 3–4 раза в неделю также выполняет чешская компания SmartWings.

Рейс в Ростов увеличит маршруты «Уральских авиалиний» из Праги до пяти. В настоящее время этот российский авиаперевозчик связывает чешскую столицу с Екатеринбургом, аэропортом Жуковский под Москвой, Пермью и Краснодаром.

В расписании рейсов аэропорта Праги маршруты в Россию относятся к одним из самых загруженных. Из столицы Чешской Республики также действуют маршруты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Пермь, Самару и Новосибирск. Помимо указанных компаний, в регулярные рейсы в Россию осуществляют «Чешские авиалинии», «Россия», «Авиакомпания „Сибирь“» и «Аэрофлот».