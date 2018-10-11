«Умные» вложения Agrostroj

В настоящее время Agrostroj Pelhřimov возводит завод по сборке сельскохозяйственной техники и коммерческих транспортных средств стоимостью 4,4 млрд руб. Строительство ведется в воронежском индустриальном парке «Бобровский», его окончание намечено на 2022 год. Чешскому инвестпроекту был предоставлен статус особо значимого для региона, который позволяет претендовать на льготы и меры господдержки.

Помимо создания производственных мощностей, Agrostroj Pelhřimov создает систему подготовки кадров. Будущие сотрудники обучаются на базе ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова», где были сформированы специальные учебные программы, заточенные под потребности нового производства.

Улучшение материально-технического обеспечения колледжа осуществляется в соответствии с договором о сотрудничестве, который подписали исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев, руководитель Бобровского района Анатолий Балбеков и глава Agrostroj Pelhřimov Любомир Стокласек. Согласно договоренностям, до конца 2018 года в новом корпусе учебного заведения будет установлено чешское оборудование стоимостью порядка 70 млн рублей.

«Соглашение c Agrostroj Pelhřimov направлено на развитие профессионального образования, улучшение материально-технического обеспечения «Хреновского лесного колледжа им. Г.Ф. Морозова» и обеспечение высокого уровня квалификации выпускников колледжа. Его возведение уже началось, оно обойдется бюджету примерно в 30-35 млн руб. В корпусе будут обучаться и практиковаться будущие работники завода сельхозтехники», - пояснил глава департамента экономразвития района Анатолий Букреев.