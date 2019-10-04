«Купите Готта». Торговцы сувенирами не медлят ни секунды

Десять памятных евробанкнот с портретом Карела Готта с номиналом ноль евро, выпущенных к 80-летию певца, предлагают за 120 тысяч крон (4705 евро). К слову, все эти купюры 14 июля, в день 80-летия Готта, когда компания Supraphon Musicpoint начала их продажу, разошлись в течение четырех часов. Некоторые поклонники исполнителя провели ради этого в очереди три дня.

За одну памятную банкноту уже запрашивают 25 тысяч крон, а за золотую медаль с его собственной подписью «батевскую», как говорят в Чехии, цену - 99900 крон. Памятная медаль была отчеканена к 75-летию кумира ряда поколений слушателей. Тем, кому захочется стать владельцами бутылки искристого богемского вина, «секта», с копией картины его работы – Готт посвятил много времени этому увлечению, придется выложить тысячу крон. Граммофонная пластинка 1980 года, опять же с личной подписью «короля чешского поп-музыки», как его нередко называли, теперь может обойтись в 35 тысяч крон.

Интерес к евробанкнотам с портретом Готта проявляют и за рубежом

Вначале объявление – первое появилось уже через три минуты после того как СМИ обнародовали печальное известие о кончине Готта – предваряла скупая фраза «Искренне соболезную», далее предлагались упомянутые десять евробанкнот. По прошествии одного дня слова о соболезновании с сайта исчезли, зато появилась дополнительная информация о продукте для продажи.

Предлагаются, например, даже фотографии Карела Готта с его почитателем паном Ярославом С., представляющие ценность главным образом лишь для самого их владельца.

Интересно, отмечает автор статьи, что интерес к евробанкнотам с изображением Готта проявляют также за рубежом. "Прежде всего в Германии, Австрии и Словакии", - сообщил исполнительный директор компании NUNOFIA Владислав Кайбан, которая является их производителем.