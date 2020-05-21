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«Коронакризис»: 70% чешских фирм жалуется на отсутствие заказов

Катерина Айзпурвит
21-05-2020
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«Коронакризис» стал серьезным испытанием для большинства чешских компаний. 70% фирм сообщает о резком снижении количества заказов на май и июнь. К тому же многие клиенты стали затягивать с оплатой уже полученных товаров и услуг.

Фото: Gerd Altmann, Pixabay / CC0Фото: Gerd Altmann, Pixabay / CC0

Как сообщает Союз промышленности и транспорта Чехии, существенную помощь чешским компаниям могло бы оказать продление до конца августа 2020 года правительственной программы Antivirus, которая покрывает часть расходов на зарплаты сотрудников. При этом налоговые послабления пока не обеспечивают фирмам существенной помощи. Такие выводы Союз делает на основе опроса, проведенного в мае среди 242 предприятий.

«Коронавирусный кризис носит беспрецедентный характер. Ряд фирм ежедневно лишается большей части либо полностью всей прибыли. К этому прибавляется повышение расходов, связанное с необходимостью приобретать средства защиты и дезинфекции, вводить меры санитарно-гигиенической защиты, менять логистику и увеличивать запасы. Фирмы лишились части сотрудников, которые остались дома с детьми или не могут вернуться в Чехию из-за закрытия границ. Компании теряют заказы и источник будущей прибыли. В такой ситуации необходимо, чтобы государство подтвердило, что помощь в рамках одобренных программ будет оказываться и в дальнейшем», – подчеркивает президент Союза промышленности и транспорта Ярослав Ганак.

40% респондентов сообщили, что потери по итогам 2020 года могут поставить под угрозу само существование их компании. «Предприятиям нужны живые деньги, чтобы они могли платить по своим обязательствам. Согласно опросу, программы Covid I a Covid II им вообще не помогли. Covid III стартовал только через два месяца после начала кризиса. Налоговые льготы почти не помогли или никак не поддержали 85% компаний, участвовавших в опросе», – сообщил Ганак.

В наиболее уязвимое положение «коронакризис» поставил малые предприятия. В числе компаний, сообщающих о падении заказов более чем на 40%, 85% составляют мелкие фирмы, в которых работает менее пятидесяти сотрудников.

Катерина Айзпурвит
21-05-2020
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