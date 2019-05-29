«Из Украины в ЧР могли бы приехать не менее полумиллиона работников»

Строительная отрасль в Чехии близится к краху

По мнению основателя одного из лидеров на рынке жилищного строительства, девелоперской компании Passerinvest Group, Радима Пассера, «строительная отрасль в Чехии приближается к пропасти, практически к самоубийству».

По информации, предоставленной Р. Пассером, ежегодно данную сферу покидают, уходя на заслуженный отдых, 7500 работников, и никто не обеспечивает восполнения требуемых кадров. Проблема затронута в статье газеты Mlada fronta Dnes, oпубликованной в начале недели.

«Это очень рискованный сценарий развития. Качество работ наряду с коррупцией снижает именно нехватка рук. Предприниматели сами не в силах решить проблему, этим должно заняться правительство», - полагает Пассер, уверенный в том, что из таких культурно близких Чехии стран как Украины, на работу в ЧР могли бы приехать как минимум полмиллиона человек.

По информации информагентства ЧТК, Пассер обратил внимание на тот факт, что в Польше было выдано 1,5 млн трудовых виз для украинцев, а в Чехии лишь 100 тысяч. А также сослался на данные анализа Экономической палаты Чешской Республики: дополнительные 40000 трудовых виз для граждан Украины обойдутся казне в 100 миллионов крон, однако принесут Чехии ежегодно 10 млд крон.

