«Дружбу» решили продлить

Тимур Кашапов
27-12-2018
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Собственник и оператор чешской части нефтепровода «Дружба» Mero может продлить его до границ с Германией. Предполагается, что это позволит переправлять российскую нефть транзитом через Чехию на немецкие нефтеперерабатывающие заводы и снизить зависимость ЧР от поставок «черного золота» через Украину.

Фото: открытый источникФото: открытый источник Решение о строительстве нефтепровода от месторождений в Башкирской и Татарской АССР в ГДР, Польшу, Венгрию и Чехословакию было принято 18 декабря 1958 года на X сессии СЭВ в Праге. В настоящее время владельцем российского участка «Дружбы» является «Транснефть», белорусский участок находится в собственности «Гомельтранснефти», украинский – «УкрТатНафты», польский и немецкий – PERN, венгерский собственник – группа компаний MOL Plc., словацкий – Transpetrol, чешский – Mero.

Мero также принадлежит нефтепровод IKL (Ингольштадт-Кралупы-Литвинов), она является единственной компанией по транспортировке нефти в Чехии и обеспечивает хранение основных объемов национальных стратегических кризисных запасов нефти в стране. О возможности продления «Дружбы» до юго-западных границ с Германией вдоль трассы нефтепровода IKL сообщил председатель совета директоров Mero Станислав Бруна.

«Мы всерьез рассматриваем данное предложение. Спрос на сладкую нефть (данный сорт нефти содержит мало серы, что делает ее подходящей для переработки в низкосернистые топлива – прим. «Радио Прага») в нашей стране растет, и трубопровод IKL обладает достаточной пропускной способностью, чтобы нарастить ее поставки в Чешскую Республику. Однако до сих пор нам не везло, потому что в Германии IKL соединен с переполненным трубопроводом TAL, в связи с чем очень сложно было вести переговоры об увеличении импорта сырой нефти из Триеста», - уточнил Бруна.

В случае реализации проекта Чехия сможет переправлять российскую нефть на немецкие нефтеперерабатывающие заводы и покупать больше сладкой нефти, поступающей по трансальпийскому нефтепроводу TAL, который соединяется с нефтепроводом IKL в Ингольштадте. Предполагается, что новая ветка «Дружбы» повысит и прибыльность чешских НПЗ на которых перерабатывается малосернистая нефть.

Тимур Кашапов
27-12-2018
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