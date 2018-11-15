«Чешский стол» для норвежской армии

Тимур Кашапов
15-11-2018
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Чешская компания Fine Gusto Nature заключила контракт с норвежской армией на поставку сушеного мяса на сумму 5 млн евро. Договор рассчитан до 2023 года.

Фото: Фейсбук Fine GustoФото: Фейсбук Fine Gusto Fine Gusto Nature была основана в 2014 году в Пардубице. Компания является крупнейшим производителем сушеного мяса (джерки) в Чешской Республике, ее ассортимент насчитывает более 15 видов продукции из говядины и индейки. В настоящее время компания готовится вывести на рынок несколько новых товаров, которые будут предназначены для продажи на чешском рынке и за рубежом.

«Заключенный в Норвегии контракт – это большой успех Fine Gusto Nature. Наша продукция изготавливается из высококачественного мяса и не содержит красителей и консервантов. Именно поэтому норвежская армия сделала выбор в пользу нашей компании», - пояснил Давид Новак, исполнительный директор Fine Gusto Nature.

Чешская фирма в настоящее время ведет переговоры и с другими европейскими армиями, сообщил Павел Долежал, основатель Fine Gusto Nature. «Мы считаем, что наша продукция очень подходит для использования в вооруженных силах. Например, смесь из сушеного мяса в сочетании с сухофруктами и семенами имеет высокую энергетическую ценность и идеальное соотношение белков и углеводов, которые позволяют солдатам выдерживать высокие нагрузки в течение длительного периода времени», - подчеркнул Долежал.

Тимур Кашапов
15-11-2018
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