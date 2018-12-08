Рождество в пряничном домике

По стопам пражской перникаржки

Это магазинчик неподалеку от пражских Градчан на ул. Нерудова, в котором разносится аромат волшебных специй, свойственный для свежих пряников. Нас гостеприимно приветствует его владелец, пан Mилан Гойда. Послушаем его рассказ.

– На улице Нерудова когда-то жила одна из самых известных «перникаржек» – пряничных дел мастериц, и мы хотим хотя бы в какой-то мере продолжать эту традицию. Нам хотелось создать такое место, где как местные жители, так и зарубежные гости могли бы окунуться в атмосферу Рождества, а также напомнить о труде пекарей и вообще о ручном труде, который является составной частью уникальности Праги как города.

Пряник, конечно, отнюдь не является чисто чешским изобретением. Например, Тульский пряник, да и не только этот русский «медовый хлеб», по праву считается произведением искусства. Свои традиции «пряниковедения» берегут в Германии, Австрии, Польше, Швейцарии, Скандинавии. Однако чешский пряничек также славится тем, что его пекут по собственной оригинальной рецептуре.

– Для нас самым важным в составе пряника является мед и сочетание специй. Именно на основе всего вышеперечисленного мы решаем, насколько ярким будет вкус и аромат нашего пряника. В наши дни сложно угадать, какой вкус может удовлетворить представления наших заказчиков. К примеру, представители молодого поколения отдают предпочтение пряничкам, напоминающим имбирное печенье, тогда как людям постарше нравится типичная комбинация специй, в которой превалирует анис, гвоздика и аналогичные пряно-ароматические травы. Поэтому мы стремимся идти по среднему пути. Стараемся найти компромисс, чтобы прянички были вкусными для представителей всех возрастов,

– говорит Mилан Гойда.

Мы подошли к доске для раскатки теста, где пряничная масса ждет своего часа. Тесто должно хорошенько отдохнуть,созреть, что подтверждает пряничник Иржи Лахоут, приготовивший его уже накануне. Раскатывают тесто толщиной менее одного сантиметра, пряники выпекаются при температуре 170 градусов около десяти минут.

– В идеальном случае тесто должно отдохнуть в холодном месте часов двенадцать.

Пряник – это традиционный вид чешского «цукрови», рождественского печенья, которое пекут со времен средневековья. Какой рецептуры вы придерживаетесь?

– Мы немного изменили изначальную рецептуру, однако основные ингредиенты остаются неизменными.

«Кардамон, анис, корица, да душистая сестрица»

В связи с выпечкой пряников в Интернете упоминаются и перечисляются 80 видов специй. Какие используете вы?

– Мы прибегаем к собственной комбинации, в которую входит 9 специй. Самые яркие из них – кардамон, анис, корица, душистый перец, бадьян. Господин Лахоут использует те же формочки для пряников, как и большинство чешских семей – сердечки, елочки с кометами, звездочки. В пору Рождества нарасхват идут также ангелочки и другие персонажи традиционного зимнего праздника.

Глазурь – в зависимости от настроения

Пока прянички «отдыхают» после выпечки, Гана Янсикова готовит глазурь.

– Я всегда украшаю изделия в зависимости от настроения. А поскольку оно в 90% случаев хорошее, это отражается на выборе глазури – разноцветной и веселой. Мы работаем с королевской глазурью – айсингом, а так как экономим свое время, ее приготовление занимает всего лишь три минуты, получается гладкая смесь. Или берем домашнюю белковую глазурь, достаточно размешать белок, просеянную через сито сахарную пудру и немного воды.

Украшение пряников варьируется, на противне красуются несколько рядов пряничных елочек – зеленых и с рождественской «шапочкой». Посетители магазинчика могут и сами разукрасить пряничный сувенир, приобщившись к давней традиции.

– Mы приготовили для этого специальные коробочки. Иностранцы чаще всего выбирают пряники в виде сердечка и сами же его украшают. Лучший подарочек из всех возможных».

Пряники в Gingerbread Museum подолгу не залеживаются, их раскупают очень быстро. А хозяйкам, которые испекли этот традиционный вид печенья не за несколько недель до Сочельника, как полагается, а лишь за пару дней, в связи с чем оно не успело отлежаться, поможет разрезанное яблоко. Его надо положить в коробку вместе с пряниками.

Стены здешнего музея украшают уникальные образцы пряников, напоминающие скорее кружево, чем кондитерские изделия. Сложно ли создавать такие узоры на испеченном тесте, которые производят впечатление, как будто кто-то «вышивал» кистью?

– Думаю, что это самое сложное во всем процессе. Лично я за такую роспись не возьмусь. Я знаю лишь нескольких мастериц в Чехии, которые на такое способны. В этом деле необходимы терпение и опыт, это вершина мастерства, где непозволительна даже мельчайшая ошибка. Я глубоко преклоняюсь перед каждым таким произведением, так как ничего более красивого раньше никогда не видела,

– признается Гана Янсикова.