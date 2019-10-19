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Праздники приближаются - кондитеры начали принимать заказы на рождественское печенье

Эва Туречкова
19-10-2019
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До Рождества остаются более двух месяцев, но вопрос, какое рождественское печенье появится на праздничном столе, начинает уже сейчас волновать не одну хозяйку, а уж тем более кондитеров – профессионалов.

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Фото: Эва ТуречковаФото: Эва Туречкова Некоторые пекарни стали предлагать пробные партии новогоднего печенья. Ведь к услугам специалистов в последние годы прибегает все больше загруженных работой чешек, которым некогда в преддверии праздников самим заняться выпечкой ароматных ванильных рогаличков и ряда других сортов этих миниатюрных кондитерских изделий.

Первыми начинают печь прянички - украшенные белковой глазурью, они являются обязательным атрибутом рождественского стола. В кондитерской Алены Фостер перед новогодними праздниками ежегодно выпекают около двух сот килограммов печенья, в этом году будет не иначе. Заказчицы обращаются уже сейчас, подтверждает кондитер.

Фото: Эва ТуречковаФото: Эва Туречкова «Обычно берут не менее одного килограмма, чаще три, реже пять килограммов, все зависит от количества членов семьи. Есть и фирменные заказы, в таком случае речь идет о десятках кг», - рассказывает Алена Фостер.

Однако в связи с подорожанием электричества, равно как и основных ингредиентов, цены на набор «домашнего» рождественского печенья вырастут и в этом году, предупреждает Союз пекарей и кондитеров.

Дороже стало и печенье госпожи Фостер, в среднем на сто крон. Килограммовая коробка с несколькими видами печений обойдется покупателю в 750 крон (30 евро).

«Мы обязаны были поднять цены, все теперь стоит дороже, энергия, вода, да и мука, масло. Мы печем из качественных продуктов, а это сразу отражается на стоимости», - утверждает госпожа Фостер, которая принимает заказы только до конца ноября.

Фото: Эва ТуречковаФото: Эва Туречкова Несколько другие объемы будут выпекаться в пекарне Мерхаута, где подготовка рождественского печенья поставлена на промышленные рельсы. Компания поставляет выпечку в большие супермаркеты. Однако заказать отдельные сорта печенья покупатели могут и на сайте компании, рассказывает Моника Мароши, глава торгового отделения пекарни Мерхаута.

«Как и каждый год, в ноябре мы откроем наш онлайн-магазин, где будем предлагать исключительно рождественскую продукцию. Заказы будут приниматься с 1 ноября по 2 декабря. Цены остаются такими же, как и в прошлом году», - сообщила «Чешскому Радио» Мароши.

Приготовление настоящего, традиционного, домашнего рождественского печенья является для ряда кондитеров идеальной подработкой. Подобный опыт есть и у 29-летней Камилы Хваталовой из г. Чешске-Будейовице. В этом году она планирует испечь около 50 килограммов. Уже сейчас у нее есть заказы на 25 кг.

Фото: Эва ТуречковаФото: Эва Туречкова «Я должна сказать, что с середины ноября я пеку печенье каждую свободную минуту. Это самый поздний срок, когда надо начинать, чтобы прянички получились мягкими. Помогать мне будут мой приятель и мама, так что я уверена, что все успею».

Камила по сравнению с прошлым годом тоже подняла цены – на 200 крон за килограмм, объясняя это, например, нехваткой орехов. Кроме кондитеров-профессионалов предлагают свои услуги и обычные хозяйки - стоимость их продукции обычно колеблется от 350 до 550 крон/кг.

Чаще всего чехи заказывают ванильные рогалички, линецкие колечки, осиные гнездышка, ореховые медвежьи лапки, а также ромовые шарики.

Эва Туречкова
19-10-2019
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