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Гусь и молодое вино - грядет праздник св. Мартина

Эва Туречкова, Элишка Кубанкова
08-11-2019
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Св. Мартин - всадник на белом коне, посол зимы - мчится в чешские земли. Со святомартинской традицией сопряжено много интересных легенд, однако в наши дни приближающаяся дата в календаре оповещает, прежде всего, о грядущем пиршестве. Святомартинского гуся и молодое вино в эти выходные отведают миллионы чехов.

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Фото: Ондржей ТомшуФото: Ондржей Томшу «Готовя гуся, мы обычно удаляем кончики крыльев, складываем их на дно посуды, чтобы гусь не пристал ко дну. Для приготовления гуся нам нужны только два ингредиента: соль и тмин», - рассказывает Ян Пипал, шеф-повар пражского ресторана «Виноградский парламент». Однако если готовить гуся целиком, то стоит фаршировать птицу нарезанными кусками яблок и лука, мясо тогда будет ароматнее и сочнее, считает профессионал.

«Посуду с гусем кладем в духовку и недолго запекаем. Затем подливаем небольшое количество воды или куриного бульона, уменьшаем температуру до 90 градусов и томим мясо в течение часов двенадцати».

Если гуся готовят в домашних условиях, то обычно все происходит намного быстрее – мясо птицы кладут в духовку, разогретую до 180 градусов, запекают в течение получаса, а затем уменьшают температуру до 150 градусов и пекут еще часа три.

Ян Пипал, Фото: Ондржей ТомшуЯн Пипал, Фото: Ондржей Томшу «Низкая температура и долгое время приготовления являются гарантией того, что гусь в процессе жарки потеряет меньше веса, мясо будет сочным, а значит более вкусным», - объясняет повар.

Четырехкилограммовой птицей вы накормите от четырех до восьми человек, в зависимости от их аппетита. То есть, грубо говоря, на брать мясо из расчета на одну семью - одного гуся».

Подавать к гусю следует не иначе как «святомартинское» вино, которое создано по строгим правилам: прежде всего, виноград должен быть выращен на территории Чехии и только из таких сортов как «мюллер-тургау», «вельтин», «мускат», «модри португал» и «святовавржинец».

Фото: Тереза Кадрнозкова, ЧРоФото: Тереза Кадрнозкова, ЧРо Несмотря на то, что согласно сложившейся традиции молодое вино запрещено продавать раньше 11 ноября, 11 часа и 11 минуты, в этом году Винный фонд Чехии сделал исключение, так как народные гуляния пройдут еще в преддверии праздника св. Мартина. «Святомартинское» вино появилось на прилавках в пятницу, 8 ноября.

Праздник св. Мартина отмечают по всей Европе в честь епископа Мартина Турского. По иронии судьбы, изобилием еды и алкоголя вспоминают человека скромного, покровителя нищих, солдата, отдавшего бедняку половину плаща.

В Чехии этот день связан с множеством примет о погоде. Если Мартин приезжает на белом коне, то есть11 ноября выпадает снег, то «зимой будет метель за метелью». Если в этот день стоит туман - следует ожидать переменную зиму. А при сухой погоде надо готовиться к морозному и сухому концу года.

Эва Туречкова, Элишка Кубанкова
08-11-2019
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