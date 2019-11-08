Гусь и молодое вино - грядет праздник св. Мартина

Св. Мартин - всадник на белом коне, посол зимы - мчится в чешские земли. Со святомартинской традицией сопряжено много интересных легенд, однако в наши дни приближающаяся дата в календаре оповещает, прежде всего, о грядущем пиршестве. Святомартинского гуся и молодое вино в эти выходные отведают миллионы чехов.
«Готовя гуся, мы обычно удаляем кончики крыльев, складываем их на дно посуды, чтобы гусь не пристал ко дну. Для приготовления гуся нам нужны только два ингредиента: соль и тмин», - рассказывает Ян Пипал, шеф-повар пражского ресторана «Виноградский парламент». Однако если готовить гуся целиком, то стоит фаршировать птицу нарезанными кусками яблок и лука, мясо тогда будет ароматнее и сочнее, считает профессионал.
«Посуду с гусем кладем в духовку и недолго запекаем. Затем подливаем небольшое количество воды или куриного бульона, уменьшаем температуру до 90 градусов и томим мясо в течение часов двенадцати».
Если гуся готовят в домашних условиях, то обычно все происходит намного быстрее – мясо птицы кладут в духовку, разогретую до 180 градусов, запекают в течение получаса, а затем уменьшают температуру до 150 градусов и пекут еще часа три.
«Низкая температура и долгое время приготовления являются гарантией того, что гусь в процессе жарки потеряет меньше веса, мясо будет сочным, а значит более вкусным», - объясняет повар.
Четырехкилограммовой птицей вы накормите от четырех до восьми человек, в зависимости от их аппетита. То есть, грубо говоря, на брать мясо из расчета на одну семью - одного гуся».
Подавать к гусю следует не иначе как «святомартинское» вино, которое создано по строгим правилам: прежде всего, виноград должен быть выращен на территории Чехии и только из таких сортов как «мюллер-тургау», «вельтин», «мускат», «модри португал» и «святовавржинец».
Несмотря на то, что согласно сложившейся традиции молодое вино запрещено продавать раньше 11 ноября, 11 часа и 11 минуты, в этом году Винный фонд Чехии сделал исключение, так как народные гуляния пройдут еще в преддверии праздника св. Мартина. «Святомартинское» вино появилось на прилавках в пятницу, 8 ноября.
Праздник св. Мартина отмечают по всей Европе в честь епископа Мартина Турского. По иронии судьбы, изобилием еды и алкоголя вспоминают человека скромного, покровителя нищих, солдата, отдавшего бедняку половину плаща.
В Чехии этот день связан с множеством примет о погоде. Если Мартин приезжает на белом коне, то есть11 ноября выпадает снег, то «зимой будет метель за метелью». Если в этот день стоит туман - следует ожидать переменную зиму. А при сухой погоде надо готовиться к морозному и сухому концу года.