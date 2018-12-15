Домашнее или покупное? Без печенья в Рождество не обойтись

В уютной мастерской трудятся четыре женщины – сестры Алена Ежкова и Зденка Машкова, а также две их помощницы-пенсионерки.

«Сейчас мы раскатываем тесто для кружочков из песочного теста. Оно должно получиться и не слишком тонким, и не слишком толстым. Самое главное, раскатать его равномерно, чтобы все кружочки получились одинаковыми. Те, которые потоньше, в духовке румянятся быстрее других», - рассказывает Алена Ежкова.

В кондитерской Vypečené sestry каждый год перед Рождеством пекут по двенадцать сортов печенья. Раньше делали и по двадцать, но потом решили ограничиться самыми популярными и востребованными видами.

««Сухие» сорта – это, например, шоколадно-ореховые медвежьи лапки, ванильные рогалики, кружочки из песочного теста «Линцер», которые соединяются друг с другом при помощи джема из красной смородины. Остальные - с кремом. Они требуют большего опыта, их готовить сложнее, да и рецепты надо отбирать более тщательно. Наши испробованы годами», - рассказывает Зденка Машкова.

В большинстве кондитерских надо рождественское печенье заказывать заранее. Vypečené sestry принимают заказы до 30 ноября.

«Процесс выпечки стартует не позднее конца ноября, в любом случае до праздника св. Микулаша. «Сухое» печенье мы делаем в течение одной недели. Далее, три, четыре дня уходят на то, чтобы корзиночки, кружочки, половинки «орехов» и так далее наполнить или украсить кремом или шоколадом. Готовое рождественское печенье мы расфасовываем в пакетики и взвешиваем – вся процедура длится около трех недель», - уточняет Алена Ежкова.

Как долго ароматные лакомства, символизирующие изобилие и богатый урожай в наступающем году, сохраняют свои вкусовые качества?

«В любом случае, как минимум до января печенье остается свежим и хрустящим, в зависимости от вида. В некоторых случаях, наоборот, ценится, чтобы оно в буквальном смысле таяло во рту. Конечно, нужно учитывать, что все кремы сделаны на сливочном масле, поэтому печенье с начинкой нужно обязательно хранить в холодном месте. Что же касается рогаличков и бисквитов без крема, если вы будете хранить их в картонной коробке, накрытые пленкой или фольгой, они останутся нежными и вкусными», - добавляет Зденка Машкова.

Именно поэтому настолько важно не заменять сливочное масло маргарином и не экономить на нем. Только печенье с высоким содержанием жиров остается съедобным не только до Рождества, но и до Нового года.

Vypečené sestry ежегодно делают около ста кг рождественского печенья, на которое уходит не менее 50 кг муки и 30 кг сливочного масла. По словам опытных кондитерш, наибольшим спросом пользуются вовсе не диетные, а, наоборот, традиционные сорта.

«Мы в свое время предлагали и печенье в стиле «raw», то есть непеченое, «сырое», сделанное лишь из продуктов растительного происхождения, то есть, в основном, из сухофруктов и орехов, но они содержат большое количество аллергенов. С этим очень сложно», - объясняет Зденка

А какое рождественское печенье появляется на столах у самих Зденки и Алены? Чьей продукцией лакомятся их семьи?

«Конечно, мы рассчитываем и на своих, но знаете, как обычно получается? То ли люди такие ненасытные, то ли мы плохо считаем, но очень часто нам приходится продать и наше собственное печенье, а для себя еще допекать за пару дней до Рождества».

Обе женщины в один голос утверждают - в их кондитерской «домашнее» рождественское печенье от «покупного» на вкус не отличить.