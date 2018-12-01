Без труда не вытащишь и рыбку из пруда

Рыбоводство в этом уголке Южной Чехии давно стало частью национальной культуры. Сети полные рыбы, огромные сачки, в которых трепещут карпы, сверкая на солнце чешуей, водопад из рыбы, которая льется потоком в емкости с водой, установленные на огромных грузовиках, – это незабываемое зрелище привлекает все больше зрителей.

Сотрудники «Радио Прага» побывали на пруду Крчин, где трудится пан Йозеф Малеха. Он руководит выловом, или, как говорят рыбоводы, обловом пруда.

– Мы находимся на пруду Крчин, площадь которого составляет 83 гектара, и вылов рыбы здесь проводится с помощью донных сетей. Это значит, что мы не используем здесь невод, к которому привыкли, например, на больших прудах, как это, например, можно видеть во время облова пруда Рожмберк. Сеть заранее устанавливается на дне, а сейчас вы можете видеть, как работники нашей компании и другие рыбаки стучат палками по воде, чтобы как бы напугать рыбу и загнать ее на сеть. Потом рыбаки причаливают к краю этой сети, поднимают ее, и рыба оказывается в плену. Это – как поднять покрывало на кровати.

– Сколько рыбы вы обычно добываете именно из этого пруда?

Город Тршебонь появился в XII в. Первые пруды в конце XV в. здесь создал Йозеф Штепанек Нетолицкий.

– Мы составляем прогноз для каждого пруда, поскольку в период роста рыбы проводим ее контрольное взвешивание. Мы точно знаем, как рыба растет, и что нам нужно еще сделать, чтобы она выросла до той весовой категории, которая нужна нашим клиентам, – ведь это наш бизнес. Здесь мы вылавливаем примерно 7 т карпа, пригодного к продаже, около 2 т других рыб, таких как амур, толстолобик, щука, сом и судак. Здесь разводят так называемого голого карпа, чей вес составляет от 2 до 2,5 кг.

– А как вы можете оценить рыбу этого года? Говорят, что в этом сезоне рыба оказалась не очень удачной, недостаточно крупной...

– Что касается этого года, то могу сказать, что общий вес выловленной рыбы будет примерно таким же, как и в прошлые годы, однако нам пришлось больше вкладывать усилий в ее рост. Это было вызвано снижением объема воды – по нашим подсчетам в прудах было примерно на 30% меньше воды, чем обычно, что отразилось и на росте рыбы. Так что нам приходилось давать больше корма, чтобы рыба росла, а сельхозпроизводители из-за засухи подняли цены на зерновые. Все это в итоге привело к повышению расходов на выращивание рыбы.

– Однако на качестве рыбы, как вы ранее уточнили, это не сказалось. Вернемся к процессу вылова. Извлеченную на поверхность рыбу вы помещаете в емкости или действуете как-то иначе?

– Сейчас рыба перемещается на эту подстеленную сеть, рыбаки ее поднимают, и мы подтягиваем сеть к кадкам. Там мы начинаем вынимать рыбу из сети, сортировать по виду и весовой категории, после чего помещаем в емкости. Основная рыба после взвешивания перекладывается прямо на транспорт, остальная — прямо в кадки. Мы развозим ее по садкам, откуда продаем конечным потребителям.

Крупнейший пруд Чехии – Рожмберк (Rožmberk), площадь водной поверхности – 489 га, длина плотины – 2430 м, объем воды 6,2 млн м3.

– Здесь мы видим солому. Для чего она служит?

– Мы называем это «стиле». Солому мы стелим для того, чтобы в случае, если рыба выскочит во время переноса с одного места на другое, она падала на мягкую поверхность и не поранилась, после чего ее вновь погрузят в воду.

– До какого момента можно говорить, что ваша продукция – настоящая живая рыба?

– В садках она, разумеется, живая, она находится в удобном для нее пространстве, в подходящей для нее воде, чтобы она не гибла и не испытывала стресс.

– Потом, перед Рождеством, мы видим эти кадки с карпами на улицах и площадях Праги. А какова судьба остальной рыбы — щук, судака и других видов?

– Чешские рождественские традиции связаны с жареным карпом, так что наше ноу-хау – производство именно этой рыбы, которую мы прекрасно умеем выращивать в наших прудах. Здесь карпа разводят на протяжении уже четырех-пяти веков. Мы научились этому у наших предков, и стараемся всячески улучшать эти навыки. К тому же чешский потребитель привык к карпу.

– Однако удивительно, что в Чехии не всегда в продаже можно встретить другие виды пресноводной рыбы. В супермаркетах продается больше морской рыбы, а какого-нибудь судака найти можно далеко не всегда.

– Потребление пресноводной рыбы в Чехии действительно низкое по сравнению с другими странами Европы. Это вызвано, вероятно, тем, что мы едим ее только по традиционным праздничным дням, на Рождество и Пасху. А вот в течение года чешский потребитель рыбой не очень интересуется. Да, согласен, здесь есть над чем поработать, то есть нам надо так подготавливать и продавать рыбу, чтобы она заинтересовала покупателя.

– Как вы планируете этого добиться? Как-то по-новому рекламировать рыбу?

– Рыбохозяйство «Тршебонь» – это исключительно производство, а продажу обеспечивает наша партнерская компания АО Fishmarket. Что касается популяризации пресноводной рыбы, то «Тршебонь» занимается рекламой рыбоводства и рыбной ловли как таковой. В год мы проводим два масштабных мероприятия. Одно – День открытых дверей с демонстрацией садков. Он проходит в августе, и мы приглашаем всех желающих посмотреть садки, ведь обычно люди туда не ходят. Там можно познакомиться с техникой и процессом производства и вылавливания рыбы. А наше самое крупное мероприятие — торжественный облов пруда Рожмберк, крупнейшего в Чешской Республике, – его площадь составляет 647 га. Его история очень интересна, и мы используем ее для пропаганды не только тршебоньского рыбоводства, но и чешского в целом. За три дня там бывает около 50 000 посетителей, которые имеют возможность познакомиться с этим ремеслом. Мы предлагаем и большую гастрономическую программу, чтобы люди могли оценить рыбу, так сказать, с разных сторон. Мы делаем нечто вроде музея рыбоводства, проводим мероприятия для детей, рассказываем о многовековой истории и традициях этого ремесла.

Само слово «пруд» – по-чешски «рыбник» (rybník) – пахнет рыбой. Мудрый карп, русалки и водяные, живущие в пруду, – герои многих чешских сказок, ведь традиции разведения рыбы в Тршебони уходят корнями в XIV век. Немало для этого сделали здешние феодалы – князья Рожмберки, а Петр Вок Рожмберк увековечил свое имя в рецепте приготовления карпа. Якуб Крчин, Йозеф Нетолицикий – имена этих талантливых людей, живших в XV–XVI веках, золотыми буквами вписаны в анналы чешского рыбоводства.

