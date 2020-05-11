Русский бизнес в «корона-Чехии»: от ухода в онлайн до постановки на паузу и отчаяния

– Наша работа связана с мероприятиями — к нам приходят группы от 10 до 100 человек, и, естественно, карантин не мог не повлиять на нашу деятельность. Такие мероприятия запретили, и мы стали думать, что мы можем делать в такой ситуации. Поскольку часть программ легко можно было адаптировать для онлайн обучение, мы продолжили это направление деятельности. Для нас это тоже — своего рода обучение чему-то новому, использованию новых технологий, а кое-что мы полностью переделываем для онлайн. В основном это повлияло на нашу деятельность.

– Все же, живое общение и связь по интернету, через Skype – это разные вещи. Возникают у вас в связи с этим какие-либо сложности?

– Безусловно. Тут есть существенная разница – прежде всего это касается практических тренингов работы с личностным ростом. Там, где речь идет о бизнес-тренингах, семинарах, теории, действовать проще, а вот тренировать у человека уверенность в себе, помогать ему находить контакт с людьми без живого общения сложнее. Так что мы ждем, когда, наконец, все откроют, однако быть полезными людям и сами зарабатывать мы в состоянии и сейчас. Одновременно в такие дни появляется возможность сделать то, до чего раньше не доходили руки, – в нашем случае – запустить онлайн программу. Ведь на карантине появилось свободное время — если человек предприниматель, можно посмотреть, какими еще способами можно предлагать свой продукт. Я допускаю, что для многих вопрос стал ребром — в принципе, продолжать или нет свою деятельность дальше. Также это время дает возможность оценить свою жизнь в целом, возможно, заняться своим здоровьем, психикой… Кто-то, возможно, смирился: «Пусть идет как идет»…

– Вы видите подобные настроения при общении со своими постоянными клиентами? Депрессии? Какие-то панические настроения?

– Конечно, многие продолжают свою работу, находя разные способы. Например, в нашем сообществе много фотографов, и они придумали какие-то индивидуальные сессии, встречаются у клиента дома, находят возможность и заработать, и сделать что-то полезное человеку. Однако и среди нашего сообщества много упаднических настроений, немало тех, кто все «поставил на паузу». Некоторые говорят: «Все – потом. Начну что-то делать, когда закончится коронавирус, а сейчас нужно просто пересидеть». У части людей – просто паника: «Как исправить ситуацию, найти или заработать деньги?!» Кто-то подходит к этому конструктивно, а кто-то просто мечется, не понимая, что делать. Конечно, «все пройдет, и это тоже». Вопрос в том, в каком состоянии каждый из нас выйдет из этого карантина и из кризиса в целом. При этом кризис только начинается, и до дна еще предстоит дойти, так что от года до полутора-двух лет нас ожидает явно непростой период, и вопрос – кто хорошо потрудится, а кто будет просто ждать лучших времен.

– По моим наблюдениям, многие с утра до вечера сидят в соцсетях, публикуют статистику — сколько человек заболело, сколько умерло…

– Действительно, многие, особенно в Европе, в это погружены, тем более что немало тех, у кого родственники, друзья, знакомые живут в Италии или Испании. А то, что происходит в сопредельных странах, – это страшно. Хочу выразить уважение чешским властям, которые приняли грамотные и своевременные меры, чтобы этого не допустить. Я тоже заглядываю в статистику, но это занимает минуту в день, не более. Ведь если ты в это погружен, то что – ты сделаешь этим кому-нибудь лучше? Это разрушает и тебя, и других людей. Я вижу, что для огромного количества людей это просто классное «алиби». Якобы, действует форс-мажор, и как бы появилось «разрешение» не выполнять свои обязательства, валяться на диване и рассказывать, как все плохо. Большинство таких людей делали это и раньше, однако до кризиса им все-таки приходилось выходить на работу. А теперь возникла «уважительная причина». Я вижу ценность и миссию нашей работы в том, чтобы вытаскивать из людей их смыслы, ценности: «Зачем, ради чего ты делаешь и думаешь об этом?» Важно, чтобы люди жили в этом мире осознанно, создавали что-то полезное, куда-то сами двигались, достигали своей цели, и тогда мы все выйдем из этого кризиса. Потому что кризис — это какой-то сгусток того, что мы, шесть миллиардов жителей этой планеты, «насоздавали». Так что самое время задуматься: «Какую роль я играю в этом мире, что я хочу дальше создавать в своей жизни и жизни других людей?» И что-то начинать в этой жизни улучшать.