Прага глазами влюбленного в нее фотографа

Не было бы счастья, да эпидемия помогла

Свою профессиональную карьеру Эймос Чаппл начал в 2003 году, делая снимки для газет. Два года спустя фотограф начал сотрудничать с ЮНЕСКО. Сегодня его услугами пользуется Радио Свободная Европа и многие другие заграничные СМИ.

«Сделанные мной фото – это своеобразное любовное письмо, адресованное Праге. Я здесь живу четыре года, супруга три, и оба мы влюблены в этот город. Однако Прагу очень трудно показать на фотографиях как-то иначе, нестандартно, нетрадиционно. Есть и другое обстоятельство, усложняющее ситуацию – я фотограф-путешественник. Половину всего времени я провожу в разъездах за пределами республики, а когда возвращаюсь, то мне не хватает энергии ходить по своему городу и фотографировать. Но, не было бы счастья, да несчастье помогло – пришла эпидемия. Границы закрыли, я оказался запертым здесь, и тут-то у меня и появилось время исследовать Прагу, попытаться запечатлеть ее, найдя новую перспективу. Мной движет любовь к Праге, а фотографии – способ выразить городу свои чувства», – говорит Эймос Чаппл, отобразивший на своих снимках множество «витающих в облаках» пражских скульптур, включая, например, черных «Младенцев» Давида Черного, украшающих телевышку, или крылатые аллегорические изваяния Богуслава Шнирха на Национальном музее.

Размещенные в социальных сетях фотографии Эймоса Чаппла привлекли к себе значительное внимание.

– «Один из самых интересных комментариев был размещен у фотографии крылатой скульптуры, украшающей Чехов мост. В facebook кто-то обратил внимание, что фоном служит отель Intercontinental, построенный на месте дома, где когда-то жил Франц Кафка и где писатель создал свое «Превращение», а также некоторые другие рассказы. Из окна своей квартиры Кафка наблюдал за строительством моста. Мне было очень интересно прочитать этот комментарий. Именно отклики такого рода я надеялся получить, чтобы узнать больше интересных подробностей истории Праги».

Именно через социальные сети Эймос Чаппл собрал часть информации о скульптурах, запечатленных на его снимках. По поводу некоторых изваяний он не смог найти достаточно подробной информации. Но в этом ему помогли пользователи, заметившие его фотографии в интернете. Фотографу начали присылать ссылки на необходимые ему материалы.

Хрупкость под защитой мужественности

Самого фотографа очаровывают детали скульптур и скульптурных групп, которые невозможно подробно рассмотреть с земли ввиду большой высоты, на которой они установлены.

– «Особенно мне нравятся изваяния пожарных, украшающих здание бывшей страховой компании на Староместской площади. Даже снизу видны пламя и дым, изображенные за скульптурами, но, только находясь вблизи, вы можете по-настоящему оценить высочайший уровень проработанности скульптурных элементов. Каждая деталь прекрасна. Все сделано с огромной тщательностью и с любовью».

Огромное впечатление на фотографа Эймоса Чаппла произвел также дворец «Корона», расположенный в нижней части Вацлавской площади.

– «Мне кажется, что на примере дворца «Корона» можно объяснить еще одну причину, почему мне так нравится Чешская Республика. Меня завораживает ее история. Она воодушевляет. Я выходец из Новой Зеландии. Наша национальная история – торговля. Британцы и другие европейцы приехали в Новую Зеландию, купили у маори землю, поделили ее и продали. Все это нельзя сравнивать с историей чешских легионеров, с борьбой против нацистов или с сопротивлением советскому влиянию. Чешская история вдохновляет. Символ этой истории – дворец «Корона», который украшен скульптурным изображением женщины и стоящих рядом двух воинов с мечами. Хрупкая прекрасная женщина под защитой отважных витязей – это Чехия, ее история и культура. Мне очень нравится эта скульптура».