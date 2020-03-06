Ильдар Юсупов: «Прага меня действительно потрясла»

Ильдар, вы сами татарин, родились в Чимкенте в Казахстане, еще там начали свою профессиональную карьеру, и довольно рано стали успешными. Почему вы решили переехать в Прагу, как так получилось?

«Получилось это довольно случайно. Начало карьеры было действительно успешным, потому что уже в 23 года я начал преподавать в университете, было у меня два ателье академической живописи, и потом еще ателье для художников-дизайнеров. Почему я так решил? Когда поступило предложение выставиться в Праге, и я увидел этот город, то, в общем-то, это перевернуло мое сознание. Перспектива того, что человек может получить здесь, затмила все выгоды комфортной жизни преподавателя в университете. Поэтому я никогда об этом не жалел и уверен, никогда не буду».

«Очень тяжело, наверное, представить человеку, который не родился в Праге, сколько здесь всего интересного. На каждом углу, на каждой стене, на каждом тротуаре. Я вот, например, вожу ребенка в подготовительную группу в детский сад, это происходит в каком-то доме в районе Вршовице. Мы поднимаемся на второй или третий этаж, и дом то еще не отреставрирован. Все эти дома ар-деко и ар-нуво – их в Праге столько - они являются обыкновенной каждодневной картиной… Поднимаешь голову, а над входными дверями резные деревянные головы, смотришь вниз – оригинальная кафельная плитка начала прошлого века. Все это, в общем-то, еще пока не является шиком, это еще не купили девелоперы, все это еще «пост ЧССР», под пылью, но Прага буквально набита этим».

«Понимаете, я прожил большую часть жизни в городе Алма-Ата, который был фактически разрушен во время землетрясения в 1910 году, по-моему. Там остались два храма и несколько домов. И вдруг я увидел такой город, как Прага, в котором практически каждый сантиметр был набит историей… Это очень тяжело понять человеку, который не сталкивался с таким контрастом».

Вы здесь живете уже практически два десятилетия, опытным глазом художника видите, как меняется Прага. Как вы думаете, в худшую или в лучшую сторону?

«Думаю, в лучшую. Прага, по-моему, возвращается в то состояние, в котором она находилась во времена Первой Республики. Это - космополитный, современный город, который становится все быстрее, все пестрее, все разнообразнее, со всеми плюсами и минусами этого метаморфоза. Появляется множество возможностей, много новых интересных мест, все это расчищается, просветляется, так что я не являюсь критиком того, что происходит с Прагой».

Ярким пятном в Вашей жизни сияет еще один космополитный город - Париж…

«Мостиком к Парижу была Прага, потому что моя первая и единственная пока выставка в Праге прошла в бюро Франс-Пресс. Когда работы были проданы, я получил приглашение работать в Париже, получил заказы. Потом моя жизнь фактически разделилась между Прагой и Парижем, естественно, большую часть жизни я жил в Праге, но два, три, четыре месяца в году я проводил в Париже. Нужно было реализовывать какие-то проекты, отвозить картины, готовить выставки, делать эскизы к гобеленам, например, и прочее, и прочее. Но «родным» городом для меня оставалась Прага. Что касается Парижа, то он был моим студенческим сном. Но, надо сказать, когда я впервые увидел Париж, а увидел я его после Праги, то Париж впечатлил меня меньше. Потом уже, когда человек находит там свои улицы, свои маршруты и так далее, то он сроднится с ним. Прага меня действительно потрясла. К Парижу надо было привыкать, к Праге не нужно было привыкать совсем».

Вы очень скромно описываете ваш творческий путь. Вы выставлялись в парижских салонах, вы лауреат нескольких престижных парижских премий…

«Что касается выставок, то да. Конечно, выставляться в Гран-Пале под стеклянным куполом, или в Латинском квартале, когда через стенку проходит выставка Сальвадора Дали, напротив висит Миро – в тот момент тебе кажется, что это не с тобой происходит. Хотя и к этому привыкаешь (смеется)…»

Если сравнить Париж и Прагу, где вам комфортнее живется, где вам люди ближе?

«Скорее всего, в Праге, потому что пражскую жизнь я понимаю, естественно, гораздо лучше. Здесь у меня дом, здесь у меня быт, здесь у меня семья и дети. Парижем я - в самом наилучшем смысле этого слова - пользуюсь. То есть там я лишен необходимости заниматься бумагами. Я не знаю, как бы я себя чувствовал там, если бы я у меня за спиной был весь этот приятный и неприятный «багаж» резидента».

Вы хвалите Прагу, но, возможно, вы видите и какие-то негативные моменты?

«Я никогда за это время не имел негативного опыта, но если уж просите назвать что-нибудь действительно негативное … Например, я прожил жизнь перед Прагой в городе, в котором было огромное количество представителей разных народов. Еще со времен Сталина, когда в Казахстан посылали людей самых разных национальностей. В моем классе, по-моему, их было пятнадцать, двадцать. И в Алматы так до сих пор. Несмотря на то, что многие, конечно, уехали, это какой-то логичный, органичный коктейль, человек окружен разными людьми и разной кухней. Что меня, наверное, поразило после Парижа и, как это ни смешно, после Казахстана, это - насколько чехи были консервативны в еде. Шаг влево, шаг вправо от таких традиционных вещей, как нечто под соусом с тушеным мясом, 20 лет назад вызывало шок. Сварить гречку – это было сродни удивительному кулинарному приключению».

Как бы вы сами охарактеризовали ваш художественный стиль?

«Я воспитан европейской и русской школой живописи XIX-XX веков, очень люблю православное искусство, очень люблю Рублева, например. И, в то же время, на меня повлияло и то, что видел в Париже. Стараюсь исходить из традиционного ремесла, из традиционных академических основ, и, в то же время, очень не хочу сам себя загнать в какие-то рамки или клише стандартного стиля. Я был бы очень рад, если бы мог оставаться в широких стилистических рамках, и в то же время был узнаваем как Ильдар Юсупов».

Можно прожить в Праге, будучи художником? В финансовом плане…

«Можно, но надо обладать дикой работоспособностью, а также иметь немного удачи. Сейчас уже проще. Лет десять назад пражский рынок был очень узок и очень, скажу вульгарно, дешев. Все работы здесь были очень под ценой. Я жил в Праге, а фактически выставлялся во Франции, что давало мне возможность жить достойную жизнь без особого стресса. Плюс я еще и преподаю, так что мой рабочий день начинается в шесть утра, когда просыпаются дети, и заканчивается в 11 ночи, когда завершаются лекции».

Ваша жена родом из Чехии?

«Да, она чешка на 150 процентов. Тоже учу ее варить гречку (смеется), а она меня пытается научить, как не оставлять соус на тарелке. Ну не умею я вилкой собрать весь соус с тарелки, не умею. А главное не знаю, зачем (смеется)».

Какой бы вы хотели видеть Чехию для ваших детей? В вашем понимании, какой должна быть страна через двадцать, тридцать лет?

«О, вопрос. Честно говоря, никогда об этом не задумывался. Главное, наверное, чтобы не происходило никаких радикальных перемен. Последние 100 лет радикальные перемены ничего хорошего с собой никогда не несли. Я не вижу причин, чтобы здесь что-то менять кардинальным образом. Чехия – маленькая, но очень комфортная для жизни страна. Это меня, кстати, поразило в Праге в первую очередь, что это город, который предназначен для человека».

Где сейчас можно увидеть ваши работы? Где они выставляются?

Выставляются в Париже, в Galerie Daniel Besseiche.

Устаревает ли искусство или нет?

«Нет, не устаревает, просто меняются жанры искусства. Знаете, когда в свое время выставили «Олимпию» Эдуарда Моне, это настолько задело парижан, что, говорят, около «Олимпии» поставили караул, который держал сабли наголо и отгонял публику. Что нужно сейчас сделать в живописи, чтобы произошло нечто подобное, я не представляю. Это к тому, что искусство не устаревает, просто сейчас живопись стала довольно консервативным видом искусства для эстетов, которое не переворачивает мысль публики. Для этого сейчас есть другие виды искусства».

Вы в Чехии полностью ассимилировались, или все-таки общаетесь здесь, например, с казахами, русскими или другими иностранцами?

«Как это ни странно, за эти 25 лет большее, если не все мое окружение всегда были чехи. Не знаю, как так получилось. Возможно, мне было столь интересно понять, как они живут. Я практически не знаю, как живут иностранцы в Чехии».

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