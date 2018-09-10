Что вам говорят слова «Чешская Республика»? Бывали ли вы в Чехии, и какое она произвела на вас впечатление? Поделитесь с нами своими наблюдениями. Нам важно узнать ваше мнение!

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Залитая солнцем Прага

– Я приехала к друзьям. Это уже моя вторая поездка в Прагу. Последний раз я приезжала зимой, когда в городе царила совсем другая атмосфера. Отправляясь в путешествие, я была рада, что увижу «другую Прагу» – без снега и залитую солнцем.

Я обошла все туристические места города: Пражский Град и пражские ‘Champs-Elysées’. В этот раз я также смогла попробовать пражский лимонад. Во время прошлой поездки к этому не располагала погода. Однако летом совсем другое дело – очень приятно и освежающе!

Леа, 21 год, Франция

В Праге много красивых домов...

«Я приехал в Прагу только на выходные, увидеться к друзьям. Мне было интересно посмотреть чешскую столицу, а также попробовать местное пиво, оно здесь немного дешевле. Всегда приятно видеть новые места, хотя Чехия, собственно говоря, во многом похожа на Францию.

Это не экзотическая страна, как некоторые, однако, здесь много красивых уголков. Мне кажется, что в Праге все дома красивые. Во Франции в красивых зданиях располагаются серьезные учреждения, например, посольства, а здесь это может быть просто красивый дом.

Пьер, 21 год, Франция

Мне показалось, что чехи вдумчивые и грустные.

Во время пребывания в стране я столкнулась с проблемами в коммуникации, так как не разговариваю по-чешски, а люди, с которыми я встретилась, не владеют английским.

Многократно также я была свидетельницей грубой и неприличной реакции. Часто я задавала себе вопрос, почему так произошло – виновато в этом политическое прошлое или неприязнь к иностранке?

Жаль, что случившееся несколько испортило впечатление от пребывания в Чехии, но при этом город, культура и история меня очаровали.

Скульптор Patricia Dauder, Испания

Мне кажется, что чехи вежливые, гостеприимные и милые люди. Однако более открыто проявлять свои эмоции у них не считается общепринятым. Вас пригласят в гости и на несколько дней предоставят ночлег, но объятие, как проявление благодарности, может вызвать удивление.



Germán Izquierdo Cámara, Испания

На самом деле Чехия мне очень понравилась!

Мы с женой побывали впервые за границей в 2013 году. И свой выбор сделали в пользу Чехии. Хотя могу отметить, что в России в тот момент были очень популярны курорты Тайланда, Турции, Египта.

В итоге вышло так, что мы впервые за границу поехали в Прагу. По прибытии в аэропорт нам сразу понравилось то, что, хоть и было дождливо, но было чисто на дорогах за городом и городе тоже. Вообще это был мой первый в жизни отпуск. Я очень рад, что тогда мы побывали в Чехии. Был апрель и погода налаживалась с каждым днём - у нас тогда ещё снег не растаял. Очень впечатляет чистота на улицах, чистый воздух. За неделю пеших прогулок обувь оставалась чиста как при первой носке.

Люди в основном доброжелательные, приветливые и вежливые. Ещё удивило то, что при температуре +10 +12 градусов по Цельсию на улицах можно было встретить легко одетых людей, в шортах, майках, футболках.

Я по специальности инженер-строитель, работаю проектировщиком зданий и сооружений. Меня впечатляет архитектура зданий в Праге. Я могу сказать, что отдых удался на славу и я получил удовольствие. Мы с женой очень хотим вернуться в Прагу и побывать там, где ещё не были. Надеюсь, что в скором времени это случится.



Игорь Викторович Роденко

«Хочу увидеть скалы из фильма "Как вырвать зуб у кита"»

Первое, о чем я вспоминаю в связи с самым первым моим посещением Чехословакии, это сбор черники. О нем мне рассказывала мама, когда я была еще ребенком. Ягоды счесывали с помощью гребенок, что мне показалось довольно странным. После первого моего приезда в Чехословакию в 1965 году мои представления об этой стране ограничивались одной лишь Прагой, волшебно-очаровательным городом, его многочисленными башнями и довольно мрачными достопримечательностями. Я видела Карлов мост и Влтаву, слышала одноименную симфоническую поэму Бедржиха Сметаны.

Я хотела бы еще открыть для себя горный массив Крконоше и те странные скалы из фильма реж. Maрии Поледняковой «Как вырвать зуб у кита» и его продолжения «Как исправить папу». А с того времени как я прочитала блестящую книгу Оты Павела «Как я повстречал рыб», мои мысли текут в направлении чешской провинции. Говорят, что в этом сборнике нашел свое отражение чешский национальный характер. У меня сложилось ощущение, что при чтении этой книги я приближаюсь к пониманию того, какими могли быть жизнь и характер моих предков. Предков, остающихся для меня, помимо моего дедушки, загадочными незнакомцами. О дедушке мне известно то, что он умер в Первую мировую войну на территории Франции.

Я чувствую все усиливающуюся потребность сохранения отношений с моими чешскими родственниками, несмотря на языковой барьер, который стараюсь преодолеть. Я должна запланировать в этом году поездку в Чехию.



Moник Риго



Прага – это город, где искусство вездесуще: сецессия, кубизм, рондокубизм… Это первое, что мне приходит в голову. Чехия может гордиться тем, что ее большие художники работали во всех этих стилях. С Прагой у меня также ассоциируется приятная жизнь, определенная общительность, на которую, несомненно, влияет и размер города. Что касается деревень, я побывал лишь в нескольких. Для них, на мой взгляд, характерны обаятельные пейзажи и приятные люди.

Мишель Априю

Давайте потанцуем в Праге!

Для этого достаточно просто немного прогуляться по некоторым чудесным уголкам столицы. В путеводителе это здание называют «Танцующий дом», или по-испански – La Casa Danzante. Однако для меня, как и для многих чехов, – это дом «Джинджер и Фред». Достаточно выйти на прогулку вдоль реки, и перед вами предстанет прекрасный оригинальный силуэт этого здания, которое сразу же пробуждает мою фантазию. Я как будто вижу перед собой танцующую пару. Он держит ее за талию и кружит, кружит, кружит. А музыку, которая льется из каждого пражского окна, каждый себе может выбрать сам. Конечно же, я много раз фотографировал это здание во всех возможных ракурсах. Хотелось еще заглянуть и вовнутрь, но это я сделаю уже в следующий раз. Однако тем, кто готовится в Прагу, советую не упустить такую возможность.

Хуго Лонги, Аргентина

Вот уже более двадцати лет я регулярно провожу отпуск в Чехии. Раньше мы ездили в кемпинг на Махово озеро, а с 2013 г. я хотя бы раз в год выбираюсь в Прагу, откуда на поезде объезжаю всю Чешскую Республику вдоль и поперек. Наиболее сильное впечатление на меня произвело разнообразие чешской природы. Также обязательно стоит заглянуть в такие города как Градец Кралове, Ческе Будейовице, Либерец и Пльзень. Во время своих путешествий я встречал веселых, дружелюбных и очень сердечных чехов, которые всегда с пониманием и улыбкой относились к моим скромным навыкам владения языком. В Чехии я не успел открыть для себя еще немало мест, так что с радостью предвкушаю дни и недели, которые проведу в этой волшебной стране.

Давид Карлик, Германия

"Меня больше всего поразили вывески и баннеры в Праге. Если попытаться их читать на латинице в русской трактовке, то получается что-то типа - "Позор! Полиция ворует..." (Pozor! Policie varuje..), "Позор, министерство здравоохранения ворует...", "Позор, трам!" и понадобилось время, чтобы догадаться, что это "позор" означает внимание, а "ворует" - предупреждает. И еще прикольно читать надпись на автобусных остановках, где написано: "курение - заказано", а оно на самом деле, оно запрещено. Издержки славянских корней в языке, понимаете ли. Но меня эти все особенности чешского языка очень впечатлили".

Манижа Курбанова, Таджикистан

«Мне очень нравится, что здесь прижились кошачьи кафе. Я уже побывал в семи и надеюсь найти новые в этом году.»

Найджел

«В Праге я проучился целый семестр в колледже. Это было за несколько лет до того, как появилось само название «Чехия». Тогда я мгновенно во все влюбился. Люди, архитектура, кухня, пиво, искусство, история – все это глубоко запало мне в душу. И по сей день я часто мечтаю о Праге и мысленно возвращаюсь в свое любимое место на земле. Я ощущаю глубокую связь с этой замечательной страной и душой ее народа. Часть моего сердца навсегда останется там.»

Эйвери Кеннеди пилот ВМФ США

«Я думаю, что никто не умеет смеяться так хорошо, как чехи!»

Гюрсев Сидеров, Болгария

«В Чехии меня шокировало, что тут прилюдно сморкаются».

Паскаль Ракатомизао, Мадагаскар

«Вы спокойные и прагматичные, не беспокоитесь по мелочам и, думаю, что вы – искренние люди».

Карлос Арбона, Испания

«Мы очень любим Прагу! Москва – мегаполис, город-хищник, отнимающий энергию. Здесь же спокойно, люди приятные – отдохновение души».

Максим Федоров, Россия