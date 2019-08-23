Почему чешские сосиски ходят парами?

Кстати, слово «шпикачки» по-чешски звучат несколько иначе, чем по-русски – не через «и», а через «э»: špekáčky (шпэкачки), а в единственном числе – špekáček (шпэкачек). Потому что по-русски копченое сало называют «шпик», а по-чешски – špek (шпэк). Нельзя не упомянуть и слово buřt (буршт). Эту толстую сардельку, где может быть меньше мяса, чем в шпикачках, готовят с пивом, жарят, делают буршт гуляш. Тем, кто знает немецкий язык, не составит труда догадаться, что это слово произошло от немецкого wurst. Еще этим словом дразнят толстых людей. Кроме того, существует выражение: Mně je to buřt! – Мне все равно!

Шпикачки, конечно, можно попробовать и в Москве, и в Киеве, а в Прагу многие приезжают с мечтой о другом блюде, которое, наверное, кроме как в Чехии, нигде не встретишь. Конечно, это vepřové koleno (вэпршовэ колено), то есть свиное колено.

В России чешское название переиначивают самыми разными способами, чаще всего произносят как «вепрево колено». Звучит смешно, хотя и не лишено смысла, ведь свинина по-чешски – vepřové (вэпршовэ), а поскольку вепрь – это просто дикая свинья, то у этих слов один корень. Однако все же название коверкать не стоит – ведь это блюдо того заслуживает!

Остается добавить, что классическое pečené vepřové koleno – это действительно запеченное колено с мясом сверху или снизу он него, ведь соответствующий сустав есть и у свиньи. Помимо колена популярностью пользуется такое не совсем диетическое блюдо как «свиные ребрышки». Выучить название очень просто: vepřová žebírka (вепршова жебирка). А свиная вырезка – vepřová panenka (вэпршова паненка).

Знаменитая триада – свинина, кнедлик, тушеная капуста

Символом чешской народной кухни стало выражение vepřo knedlo zelo (вэпршо кнэдло зэло) – жареная свинина с кнедликом и тушеной кислой капустой.

В Чехии большой популярностью пользуется tlačenka (тлаченка). Это слово переводят как «зельц» или «холодец», хотя чешский вариант все же несколько отличается от своих восточнославянских аналогов.

Запомнить это слово очень просто – оно связано с глаголом tlačit (тлачит) – «давить». Заодно можно выучить слово tlačítko (тлачитко) – «кнопка», например, кнопка дистанционного управления и т.д.

Однако вернемся к гастрономии. Настоящую «тлаченку» делают исключительно из мяса свиной головы, а еще лучше – из пятачка. Впрочем, в наши дни «тлаченку» делают и с использованием куриного мяса.

Убой поросенка в чешском языке тоже имеет свое название – zabijačka (забийачка). Перевести это слово довольно трудно, ведь оно обозначает целое явление чешской гастрономической культуры – как непосредственно убой, так и приготовление из мяса и потрохов всевозможных блюд. Чешские гурманы, например, больше всего ценят поросячью голову и вырезку. Также из свежего мяса и потрохов делают колбасы.

Не забудем такое интересное слово как párek (парэк), что означает «сосиска». Если русский язык это слово пришло из французского, то и чешское заучить совсем несложно – достаточно запомнить, что оно происходит от слова «пара», ведь párek – это две сосиски вместе. Такая традиция восходит еще к Австро-Венгрии. Кстати, до сих пор популярные сосиски в Чехии носят название «Венские» – vídeňské párky (видэньске парки). Так что чешский «парек» – это, по сути, одна сосиска, перевязанная посередине. Раньше у нее соблюдались точные параметры: длина 10–12 сантиметров, а диаметр – примерно 1 сантиметр.

Стоит учесть, что если в магазине – а там сосиски продаются не только в упаковках, но и вразвес, – попросить, например, tři párky (трши парки), то продавец положит вам шесть штук. Так что для простоты покупатели обычно уточняют, сколько хотят штук. Штуки называют nožičky (ножички), то есть «ножки». Так что tři párky – это šest nožiček (шест ножичек).

Ветчина по-чешски – šunka (шунка). Ее немало видов, а одним из самых популярных остается такой сорт как pražská šunka (пражска шунка). Шницель – řízek (ржизек). Конечно, с непривычки выговорить это слово будет непросто, потому что там присутствует звук [ř] (рж), который нужно произносить как один звук, а не [р] и [ж] отдельно. Однако запомнить это слово очень просто – оно произошло от глагола řezat (ржезат), то есть «резать».

Сейчас мясные магазины называются просто Maso a uzeniny. Однако на лавочках со свежим мясом еще можно встретить такую вывеску как Řeznictví – от того же глагола «резать», а магазинчик колбасных изделий обнаружится под вывеской uzenářství. Слово uzený (узены) переводится как «копченый».

Немного фонетики

Ударение в чешском языке отличается от русского, и чтобы избежать сильного акцента, на него стоит обращать особое внимание. Ударение в чешском языке постоянное – на первый слог слова или на предлог перед словом. Однако когда мы говорим по-русски, то ударный гласный произносим длиннее, чем безударный, даже этого не замечая. А вот в чешском ударный звук не тянется, а тянутся только долгие гласные: vepřové (свинина), hovězí (говядина).

Долгие гласные обозначаются верхней черточкой (čárka). И только в одном случае – кружком. Он ставится над буквой u (у) как напоминание о том, что некогда там был звук [о]: dům (дом), stůl (стол).

Старайтесь не тянуть ударный звук, не забывайте о долгих гласных, все гласные произносите четко и смело заказывайте vepřové koleno!

Немало чешских поговорок связанно с едой. Многие из них очень похожи на русские. Например: Кто как работает, тот так и ест! – Jak k jídlu, tak i k dílu!