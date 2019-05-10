Кто придумал называть май «кветен»

Март – по-чешски бржезен (březen). Это слово в славянском календаре известно как «березень». Ученые приводят два варианта происхождения этого слова. От bříza, то есть «береза» – в этом месяце на этих деревьях появляются почки. Второй вариант – от «březí», что значит «стельная» (корова), «приносящая потомство».

Апрель – по-чешски дубен (duben). Он напоминает нам о дубе – тогда на этих деревьях появляются первые листочки. Однако и слово «апрель» чехам знакомо. Все знают выражение aprílové počasí, что означает переменчивую погоду, когда тепло сменяется холодом, а солнце дождем.

Название мая – кветен, вернее, квьетен, (květen) разгадать несложно. Оно обозначает цветение. История этого слова не такая уж древняя. В 1805 году филолог, деятель национального возрождения Йозеф Юнгман решил вернуть маю «славянский характер». Он использовал это слово, когда переводил повесть Шатобриана «Атала», желая доказать, что и чешский может служить современным языком искусства. Юнгман создал květen из слова květný – «цветущий» и, конечно, опираясь на славянский календарь, где можно обнаружить «цветень». Интересно, что украинский квітень и польский kwiecień – это апрель.

Однако слово «май» мы слышим в чешской речи и сегодня, например, в народных приметах Studený máj – v stodole ráj («Холодный май – в амбаре рай»).

Слово «май» приобрело в чешском языке и определенный романтический характер. Это связано с поэмой Карела Гинека Махи о любви, которая так и называется – Máj: «Был поздний вечер – юный май, вечерний май – томленья час. И горлинки влюбленный глас звучал, тревожа темный гай» (пер. Давида Самойлова).

Когда в 1836 году Карел Гинек Маха назвал свою поэму «Май», это слово обозначало просто календарный месяц. Постепенно květen полностью вытеснил римское название, и сегодня именно кветен воспринимается как нейтральное слово.

Конечно, нельзя забывать и о таком древнем обычае как майское дерево. «Майка» (мáje, májka) – высокий ствол, украшенный зеленым венком и разноцветными лентами. Такое дерево молодой человек наряжал для своей девушки, чтобы в ночь на первое мая потихоньку установить под окном избранницы.

Остается напомнить, что, помимо чешского, славянские названия месяцев используют украинский, белорусский, польский и хорватский языки, а в словенском обе системы существуют параллельно.